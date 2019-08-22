Экс-тренера «Черноморца» вызвали в СК из-за дела о договорном матче

МВД ранее заподозрило команды «Чайка» и «Черноморец» в договорном матче и провело порядка 20 обысков в офисах клубов

Хазрет Дышеков (Фото: Виталий Тимкив / РИА Новости)

Бывшего главного тренера новороссийского футбольного клуба «Черноморец» Хазрета Дышекова вызвали в Москву в Следственный комитет в связи с уголовным делом о договорном матче с ростовской «Чайкой». Об этом РБК сообщил представитель ФК «Черноморец».

Помимо этого в столицу вызвали и двух бывших игроков команды, контракт с которыми уже расторгнут.

«По результатам будет принято какое-то решение, судебный акт. И пока не ясно, что это будет значить. Данные тренер и игроки в клубе больше не работают по решению КДК (Контрольно-дисциплинарного комитета) РФС. Сейчас у нас новый тренер, а все остальные игроки продолжают свою работу в штатном режиме, как и весь клуб «Черноморец», — отметил представитель.

В ФК «Черноморец» добавили, что «речь может идти о каких-то нарушениях со стороны этих людей». Дышеков перестал быть главным тренером «Черноморца» в июне. Команду возглавил Эдуард Саркисов.

Ранее представитель МВД России Ирина Волк сообщала, что «несколько игроков команды «Черноморец» будут приглашены в следственный департамент МВД России для проведения дальнейших следственных действий». Это должно произойти в «ближайшее время», сообщала она. Дело в дальнейшем могут передать в Следственный комитет, сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на источник.