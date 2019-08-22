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Tesla $140 (-36,91%) прогноз Cowen к 28.05.20
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Экс-тренера «Черноморца» вызвали в СК из-за дела о договорном матче
МВД ранее заподозрило команды «Чайка» и «Черноморец» в договорном матче и провело порядка 20 обысков в офисах клубов
Хазрет Дышеков (Фото: Виталий Тимкив / РИА Новости)

Бывшего главного тренера новороссийского футбольного клуба «Черноморец» Хазрета Дышекова вызвали в Москву в Следственный комитет в связи с уголовным делом о договорном матче с ростовской «Чайкой». Об этом РБК сообщил представитель ФК «Черноморец».

Помимо этого в столицу вызвали и двух бывших игроков команды, контракт с которыми уже расторгнут.

«По результатам будет принято какое-то решение, судебный акт. И пока не ясно, что это будет значить. Данные тренер и игроки в клубе больше не работают по решению КДК (Контрольно-дисциплинарного комитета) РФС. Сейчас у нас новый тренер, а все остальные игроки продолжают свою работу в штатном режиме, как и весь клуб «Черноморец», — отметил представитель.

В ФК «Черноморец» добавили, что «речь может идти о каких-то нарушениях со стороны этих людей». Дышеков перестал быть главным тренером «Черноморца» в июне. Команду возглавил Эдуард Саркисов.

Ранее представитель МВД России Ирина Волк сообщала, что «несколько игроков команды «Черноморец» будут приглашены в следственный департамент МВД России для проведения дальнейших следственных действий». Это должно произойти в «ближайшее время», сообщала она. Дело в дальнейшем могут передать в Следственный комитет, сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на источник.

О возбуждении уголовного дела МВД сообщило 22 августа. Ведомство начало расследование по факту оказания противоправного влияния на результат матча между «Чайкой» и «Черноморцем». В его рамках сотрудники полиции совместно с ФСБ провели более 20 обысков в офисах клубов, а также по местам проживания руководства и игроков команд в Москве, Ростове-на-Дону, Краснодаре, Адлере и Новороссийске.

На сайте «Чайки» говорится, что в офисе футбольного клуба 21 августа прошла выемка документов. В заявлении команды отмечается, что в документах, которые оперативники предъявили в качестве оснований для проведения следственных действий, о подозрениях в организации ставок на матчи не говорилось. Клуб также заявил, что Российский футбольных союз по итогам расследования не предъявлял каких-либо претензий в адрес руководства «Чайки».

Матч между ростовской «Чайкой» и новороссийским «Черноморцем» прошел в мае в рамках 27-го тура Профессиональной футбольной лиги зоны «Юг» и завершился со счетом 3:1 в пользу команды из Ростовской области. По итогам первенства «Чайка» заняла первое место в зоне «Юг» и завоевала право на участие в первенстве Футбольной национальной лиги на следующий сезон. На втором месте с отставанием в три очка финишировал «Урожай», а «Черноморец» стал четвертым.

«Урожай» был соперником «Чайки» за выход в ФНЛ. После игры гендиректор краснодарского клуба Дмитрий Градиленко обвинил «Чайку» в сговоре с соперником. «Гости, которые не пропустили в последних четырех матчах ни одного мяча, неожиданно разучились играть строго в обороне», — заявил он. В «Чайке» его заявления назвали бездоказательными.

В начале июня расследование РФС установило, что Градиленко перед матчем предложил «Черноморцу» 500 тыс. руб. в качестве вознаграждения за победу над «Чайкой». Главного тренера «Черноморца» Хазрета Дышекова отстранили от футбола на год, а трех игроков команды — на три года.

Авторы: Дмитрий Алексеев, Наталия Анисимова
Теги: договорные матчи, ФК "Черноморец", уголовное дело, новости РБК
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