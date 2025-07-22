Дом с господдержкой: как нацпроект помогает частному домостроению

Льготное кредитование застройщиков и покупателей, защита средств при сделках и газификация сельских территорий должна принципиально улучшить качество загородной жизни в стране

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В 2024 году в России установлен исторический рекорд по строительству индивидуального жилья: в эксплуатацию было введено 62,2 млн кв. м частных домов — это 58% всей недвижимости, построенной за год, сообщил вице-премьер Марат Хуснуллин.

Перспективы развития индивидуального домостроения в стране огромные: по данным опроса аналитического центра ВЦИОМ и «Дом.РФ», проведенного в конце 2024 года, пока только 25% российских семей живут в частном секторе, но 66% опрошенных хотели бы обзавестись своим домом. Большинство из них мечтают купить готовый дом, а 23% — построить его самостоятельно.

«Все больше россиян отдают предпочтение частным домам, и наша задача — сформировать цивилизованный и прозрачный рынок, необходимую дорожную и коммунальную инфраструктуру, провести оценку и градостроительную подготовку земель под ИЖС в регионах. Важно, чтобы жизнь в частном доме по уровню комфорта не уступала жизни в городе, и мы над этим активно работаем», — отмечает Марат Хуснуллин.

Развитию жилищного строительства в стране способствовал нацпроект «Жилье и городская среда», запущенный по поручению президента Владимира Путина в 2019 году, а также действовавшая с 2021 года стратегическая инициатива «Мой частный дом». Во много благодаря этим мерам ввод ИЖС в России вырос на 92% при общих объемах роста строительства на 42% — с 75,7 млн кв. м в 2018 году до 107,4 млн кв. м в 2024-м, по данным Минстроя России.

«Спрос на частное домостроение растет вместе с развитием дорожных и инженерных сетей, необходимой социальной инфраструктурой в пригородах. Работа по развитию этого сегмента ведется в рамках национального проекта «Инфраструктура для жизни», — отметил министр строительства и ЖКХ РФ Ирек Файзуллин.

С 2025 года задачи по выводу жилищного строительства на новый уровень заложены в национальный проект «Инфраструктура для жизни» со сроком реализации до 2030 года.

В соответствии с ним ежегодный ввод ИЖС в стране должен удержаться на уже достигнутом уровне в 60 млн кв. м, но качественно улучшиться. Предполагается, что к 2030 году не менее половины построенного частного жилья будет приходиться на индустриальные проекты — дома в организованных загородных поселках со всей необходимой инфраструктурой для жизни.

Газ как двигатель ИЖС

Чтобы выполнить цели нацпроекта по развитию индивидуального жилья, по всей стране за шесть лет будет введено в оборот не менее 75 тыс. га земель, а по программе социальной догазификации, вошедшей в нацпроект «Инфраструктура для жизни», проведен газ в 1,6 млн домовладений.

Нацпроект в целом позитивно влияет на сферу индивидуального жилого строительства, которой сегодня особенно важна поддержка, отмечает президент федерации ИЖС, объединяющей застройщиков, Рамиль Усманов: «Рынок сейчас под давлением высокой кредитной ставки, снижающей возможности населения по приобретению жилья, поэтому необходимы инициативы по его развитию». Программа догазификации — один из очевидных драйверов роста рынка, отмечает эксперт.

Доступ к природному газу существенно увеличивает привлекательность ИЖС, делает загородную жизнь более доступной и современной, сокращает расходы на отопление, стимулирует развитие новых поселков и инфраструктуры, объясняет гендиректор компании «Газпром межрегионгаз» Сергей Густов. Программа, запущенная в 2021 году по поручению президента, предусматривает доведение газа до границ участков в уже газифицированных населенных пунктах и расположенных в их границах садовых товариществ. Льготным категориям — многодетным, малоимущим, инвалидам, ветеранам боевых действий и их родственникам — государство субсидирует расходы на подведение газа к дому в размере не менее 100 тыс. руб.

По словам Густова, к концу 2025 года планируется завершить строительство 4,7 тыс. км межпоселковых и внутрипоселковых газопроводов, обеспечить газификацию 290 населенных пунктов и достичь знаковой отметки в 1,1 млн домовладений, подключенных за всю программу газификации. Сейчас ведется активная подготовка и разработка программ на 2026–2030 годы, отмечает Густов.

Портал для выбора проекта

Росту популярности индивидуального жилищного строительства также способствуют льготная ипотека, введение эскроу-счетов для защиты средств покупателей, а также появление витрины подрядчиков и проектов частных домов — «строим.дом.рф», который делает покупку дома более безопасной и удобной, считают в «Дом.РФ».

«Строим.дом.рф» на фоне других подобных сервисов выделяется тем, что на нем в силу требований закона подрядчики раскрывают информацию о своей деятельности, в том числе о проектах домов, которые могут быть построены с использованием счетов эскроу, количестве заключенных договоров строительного подряда, их ключевых параметрах, своевременности выполнения, рассказывает директор по развитию жилищной сферы «Дом.РФ» Евгений Квасенков. Сейчас в каталоге представлено около 8 тыс. подрядчиков, которые разместили свыше 24 тыс. проектов частных домов. Средняя площадь дома составляет 112 кв. м, а средняя стоимость — 7,4 млн руб.

Большинство представленных на сайте проектов доступны с привлечением ипотеки: по ним можно сразу рассчитать условия кредитования в 12 банках-партнерах и оставить заявку на подключение к инженерным сетям в выбранных ресурсоснабжающих организациях.

В «Дом.РФ» фиксируют растущий интерес населения к работе портала: если в июне 2024 года количество уникальных посетителей составило немногим более 25 тыс., то в июне 2025 года превысило 63 тыс.

Ипотечные предложения

За время действия различных льготных программ ипотечного кредитования жилищные условия, по данным «Дом.РФ», улучшили 3,9 млн российских семей.

У покупателей ИЖС особой популярностью пользуется льготная «Семейная ипотека» по ставке до 6% годовых. Воспользоваться ею могут родители, которые воспитывают ребенка возрасте до семи лет, двух и более несовершеннолетних детей, а также ребенка-инвалида. Льготный ипотечный кредит также можно оформить по программам ипотеки для IT-специалистов, Дальневосточной и Арктической ипотекам. Россельхозбанк в этом году возобновил программу «Сельская ипотека», по которой с 2020 года было выдано кредитов на сумму 32 млрд руб. В этом году кредит до 6 млн руб. под 3% годовых смогут получить сотрудники агропромышленных предприятий, сельские учителя, врачи и ветеринары. Выбрать дом и оформить кредит можно на цифровой платформе банка «Свое жилье». Сейчас на ней зарегистрировано более 3,5 млн пользователей в 85 регионах России. Этот проект стал финалистом национальной премии «Наш вклад», оценивающей роль бизнеса и НКО в достижении национальных целей и реализации задач нацпроектов.

Защита от недобросовестных застройщиков

Принципиальным моментом для развития индивидуального жилья стало введение с 2024 года счетов эскроу, защищающих средства покупателя от недобросовестных застройщиков и уже отлично себя зарекомендовавших в многоквартирном домостроении, считает Рамиль Усманов. При их использовании заказчик после заключения договора подряда размещает всю сумму на специальном счете эскроу в банке, а подрядчик получает деньги только после того, как покупатель зарегистрирует право собственности на построенный дом. Это необходимая мера для рынка, на котором число обманутых покупателей исчислялось тысячами, уверен Рамиль Усманов.

Строить дом с эскроу-счетом подрядчик может как за счет собственных средств, так и с привлечением банковского кредита, в том числе по ставке 1% годовых по программе субсидирования от «Дом.РФ».

«Думаю, справедливо будет сказать, что до 1 марта проводились своего рода подготовительные работы: развитие банковских продуктов ипотечного кредитования и проектного финансирования, создание цифровых сервисов, перенастройка деятельности подрядных организаций на принципы проектного управления, модификация льготных ипотечных программ», — отмечает Евгений Квасенков. Сейчас в стране, по его словам, уже строится более 16 тыс. частных домов с применением нового безопасного механизма. «И от месяца к месяцу мы видим положительную динамику. Теперь главная задача — сделать механизм эскроу востребованным настолько, чтобы к 2030 году как минимум каждый четвертый частный дом строился с его использованием», — подытоживает Евгений Квасенков.

ИЖС в России пока находится в начале развития, эффект от инициатив нацпроекта ярко проявится лет через пять, уверен Рамиль Усманов: «И мы увидим, как меняется загородная жизнь в стране подобно тому, как уже увидели результаты работы властей по созданию современной дорожной сети и общественных пространств».