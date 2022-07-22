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В Москве умер замглавы разработчика «Искандера» и «Точки-У»

В московской клинике во время процедуры умер замглавы «Высокоточных комплексов» Дмитрий Коноплёв, это предприятие занимается производством комплексов «Точка-У», «Панцирь» и «Искандер». Ему было 45 лет, пишет МК

В Москве во время сеанса ксенотерапии в клинике умер Дмитрий Коноплёв, заместитель директора «Высокоточные комплексы» и управляющий директор тульского «Конструкторского бюро приборостроения имени академика Аркадия Шипунова» Дмитрий Коноплёв. Об этом сообщили источники портала «Тульские новости», Telegram-каналов Mash и «112». 

Предварительной причиной смерти стало сердечно-сосудистое заболевание, пишет «Московский комсомолец». По данным «112», Коноплёв умер от острой сердечной недостаточности в медицинском центре, располагающимся «в одном их элитных ЖК». Mash сообщает, что речь идет о Xeospa, Коноплёв лечил там тревожное расстройство и головную боль. Эта клиника находится в деловом центре «Москва-сити» в комплексе IQ-quarter.

МК пишет, что Коноплёву было 45 лет, «Тульские новости» — 46.

РБК направил запросы в клинику Xeospa и в дирекцию Конструкторского бюро приборостроения имени академика Аркадия Шипунова, а также обратился за комментариями в пресс-службы столичного Главного управления МВД и Следственного управления СКР.

Ксенон прежде использовался в качестве газа для наркоза, с недавнего времени его используют при тревожности и напряжении, для улучшения сна, работоспособности, писал «Коммерсантъ». На сайте Xeospa указано, что газ «уменьшает возбуждение рецепторов, отвечающих за стресс».

Научно-производственное объединение (НПО) «Высокоточные комплексы» — холдинговая организация оборонно-промышленного комплекса, специализирующаяся в области высокоточных систем и комплексов вооружения с полным циклом производства, говорится на сайте предприятия, оно входит в госкорпорацию «Ростех».

Конструкторское бюро разрабатывает противотанковые ракетные комплексы и штурмовое вооружение, комплексы вооружения легкобронированной техники и танков, артиллерийские комплексы управляемого вооружения и другое вооружение.

Предприятие производит, в частности, зенитно-ракетные пушечные комплексы (ЗРК) «Панцирь-С1», «Панцирь-МЕ», оперативно-тактический ракетный комплекс «Искандер-Э», высокоточный ракетный комплекс «Точка-У» и переносной зенитно-ракетный комплекс «Игла».

Как пишут «Тульские новости», Коноплёв с апреля 2012 года занимал должность замглавы Рособоронпоставки, в июле того же года его назначили главой «Конструкторского бюро приборостроения имени академика Шипунова», затем он стал заместителем руководителя. Портал дважды включал его в список самых влиятельных жителей Тульской области, по итогам прошлого года он занял 15-ю позицию.

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Михаил Добрунов Михаил Добрунов
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Тула Москва конструкторское бюро «Панцирь» Искандер
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