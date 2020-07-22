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Собянин уволил главу департамента образования Исаака Калину

Александр Молотков
Александр Молотков (Фото: Нина Зотина / РИА Новости)

Глава столичного департамента образования и науки Исаак Калина освобожден от должности, соответствующий указ подписал мэр Москвы Сергей Собянин. В документе говорится, что Калина уволился по собственному желанию в связи с переходом на другую работу. 

Другим указом Собянин назначил на место Калины его заместителя Александра Молоткова. К обязанностям он приступит с 23 июля.

Калина возглавлял департамент образования с 2010 года. До этого он три года занимал должность замминистра образования и науки России.

Материал дополняется.

Теги: департамент образования и науки, Сергей Собянин
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