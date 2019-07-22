СМИ сообщили о поимке мужчины с бомбой в Когалыме

СМИ сообщили о поимке мужчины с бомбой в Когалыме

По данным URA.ru, самодельное взрывное устройство было закреплено у него на поясе

Фото: ФСБ РФ / РИА Новости

В Когалыме (Ханты-Мансийский автономный округ — Югра) правоохранительные органы задержали мужчину с самодельным взрывным устройством. Об этом сообщает URA.ru со ссылкой на источник в силовых органах и ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах региона.

Задержание провели сотрудники МВД и ФСБ по Тюменской области.

По данным ТАСС, мужчину задержали 21 июля. Как сообщает Ura.ru, в ходе обыска у мужчины нашли закрепленное на поясе самодельное взрывное устройство. «Согласно заключению эксперта, пояс является самодельным взрывным устройством на основе гексогена с поражающими элементами [болтами] направленного действия», — цитирует своего собеседника региональное издание. Общая масса взрывчатого вещества, обнаруженного у задержанного, — более 2,5 кг.

Правоохранительные органы считают, что он намеревался устроить террористический акт на территории Когалыма.

«Эту информацию мы не комментируем в виду того, что [этим занимается] ФСБ по Тюменской области», — ответили РБК в пресс-службе МВД по Ханты-Мансийскому автономному округу на вопрос о задержании жителя Югры с поясом смертника.