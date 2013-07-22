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В России взлетели цены на красную икру
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В России взлетели цены на красную икру
Общество, 22 июл 2013, 13:26
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В России взлетели цены на красную икру
В России резко выросли цены на красную икру. С середины июня 2013г. в Камчатском крае, где ежегодно добывается 40-60% ее общего объема, отпускные цены подскочили с 1,2-1,5 тыс. руб до 2,1-2,5 тыс. руб. за 1 кг. Как пишет 22 июля газета "Коммерсантъ", неблагоприятная ситуация складывается из-за низких показателей вылова лососевых видов рыбы.
Фото: Global Look Press

Общий вылов с начала путины составил около 50 тыс. т - почти на 40% ниже прошлогоднего уровня. Глава комиссии Российского союза промышленников и предпринимателей по рыбному хозяйству и аквакультуре Герман Зверев оценил прямые убытки дальневосточной рыбной отрасли, сложившиеся из простоя судов, оплаты сезонным рабочим и передислокации судов, в 400-450 млн руб.

Эксперты считают, что на рост цен могли повлиять и другие причины - например, естественное цикличное уменьшение численности лососевых видов и усиление конкуренции между береговой переработкой на местах и профильными предприятиями в центральной части России.

"Исторический максимум вылова лососей и рекордные уловы 2009-2012гг. на несколько ближайших лет могут уйти в прошлое: красной рыбы становится объективно меньше", - отметили во Всероссийском научно-исследовательском институте рыбного хозяйства и океанографии.

Г.Зверев подчеркнул, что камчатские и сахалинские добытчики ввели в строй большое количество перерабатывающих цехов и заводов. Если раньше не менее 30-35% икры-сырца рыбодобытчики вынуждены были продавать на ценовых условиях переработчиков из европейской части России, то сейчас они могут производить готовую продукцию на местах, поэтому переработчики из центра готовы покупать икру по более высоким ценам. В 2010-2011гг. поставки икры-сырца в европейскую часть России составляли около 4 тыс. т в год. В 2012г. этот показатель сократился до 1,5 тыс. т.

В Росрыболовстве пока рассчитывают на то, что рыба к дальневосточным берегам еще придет. "Путина продлится еще несколько месяцев, и рыба, которая по тем или иным причинам еще не дошла до наших берегов, по прогнозам, должна прийти", - пояснил руководитель центра общественных связей ведомства Александр Савельев.

По словам экспертов, из общего объема вылова лососевых на Дальнем Востоке (80% отечественной рыбодобычи) в прошлом году до 60% лососевых было выловлено на Камчатке, остальные 40% пришлись на Сахалинскую область, где "красная" путина начинается позже. По словам А.Савельева, в 2013г. львиная доля добычи может прийтись на Сахалин, что в целом выровняет ситуацию с добычей и ценами.

По данным аналитического центра Росрыболовства, оптовые цены переработчиков на упакованную икру в среднем по России в мае составили 2,4 тыс. руб. за 1 кг. Ведомство не исключает роста розничных цен на упакованную красную икру в пределах 10% до конца года.

Теги: Дальний Восток , Росрыболовство , красная икра , Зверев
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