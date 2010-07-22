Любовники выпали из окна во время секса

Двое любовников в Германии выпали из окна во время занятий сексом на тайном свидании. Инцидент произошел на днях в немецком городе Любеке.

Оба партнера, изменявшие своим законным супругам, занимались любовью на подоконнике в квартире на первом этаже здания. В этот момент женщина выпала спиной в открытое окно и увлекла за собой мужчину.

Обнаженная пара упала прямо на тротуар. Очевидцам происшествия женщина заявила, что они с любовником просто валяли дурака. "Мы не занимались сексом, мы всего лишь дурачились. Я вообще не помню самого падения", - утверждала она.

В результате оба возлюбленных пострадали от переломов, травм головы и лица. Мужчину оставили в клинике для обследования. Любопытно, что супруг неверной немки также пострадал в инциденте подобного рода, упав с высоты во время починки крыши.