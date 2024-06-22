В центре Астаны загорелся небоскреб

На опубликованных с места пожара видео, что дым валит буквально из всего 26-этажного здания. МЧС отчиталось об эвакуации восьми человек

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В центре Астаны загорелся 26-этажный небоскреб «Rixos Хан-Шатыр», сообщает МЧС Казахстана.

По данным ведомства, происходит возгорание наружной облицовки здания, на месте работают 16 единиц техники и 72 пожарных. Из знания эвакуированы восемь человек, включая одного ребенка.

Небоскреб находится в центре города, возле крупного ТЦ «Хан-Шатыр», который занесен в Книгу рекордов Гиннесса как самый большой «шатер» в мире.

ЖК был построен по монолитно-каркасной технологии турецкой компанией Sembol Investment & Development в 2012 году. В нем, помимо прочего, есть фитнес-клуб и паркинг. МЧС уточняет, что знание административное и частично жилое.