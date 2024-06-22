В Москве вручили театральную премию «Гвоздь сезона»
В Большом театре прошла XXII церемония награждения театральной премии «Гвоздь сезона». Главный приз — «Большой хрустальный гвоздь» — получил спектакль «Генерал и его семья» Театра имени Евгения Вахтангова, передает корреспондент РБК.
Режиссер спектакля — Светлана Землякова, он поставлен по одноименному роману Тимура Кибирова. В 2020 году он получил литературную премию «Большая книга».
«Гвоздь сезона» учредил Союз театральных деятелей в 2002 году. Премия присуждается на конкурсной основе в единственной номинации «Лучший спектакль». Награду получает постановка в целом, как результат работы всего коллектива театра.
Конкурсный отбор проходит в два этапа. Сначала экспертный совет премии составляет список номинантов, вошедшие туда постановки награждают «Малыми хрустальными гвоздями». Затем жюри конкурса выбирает победителя.
В этом году на гран-при претендовали пять спектаклей. Помимо «Генерала и его семьи», это «Леопольдштадт» Российского государственного молодежного театра, «Лабардан-с» Студии театрального искусства, «Скоморох Памфалон» Театра «Центр драматургии и режиссуры» и опера «Норма» Московского академического музыкального театра имени Станиславского и Немировича-Данченко.
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