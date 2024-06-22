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Общество ,  
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В Москве вручили театральную премию «Гвоздь сезона»

Главный приз получила постановка Светланы Земляковой из Театра имени Вахтангова «Генерал и его семья»

XXII церемония награждения лауреатов премии Союза театральных деятелей России &laquo;Гвоздь сезона&raquo; в Большом театре в Москве
Валерий Гергиев и Владимир Машков на XXII церемонии награждения лауреатов премии Союза театральных деятелей России &laquo;Гвоздь сезона&raquo;&nbsp;в Большом театре, Москва
Режиссёр Алексей Бородин (в центре) и директор РАМТа Софья Апфельбаум, получившие награду за&nbsp;спектакль&nbsp;&laquo;Леопольдштадт&raquo;
XXII церемония награждения лауреатов премии Союза театральных деятелей России &laquo;Гвоздь сезона&raquo; в Большом театре в Москве
&laquo;Гвоздь сезона&raquo; за спектакль &laquo;Лабардан-с&raquo;
Оперная певица Хибла Герзмава и генеральный директор МАМТ Андрей Борисов, получившие награду за оперу &laquo;Норма&raquo;
XXII церемония награждения лауреатов премии Союза театральных деятелей России &laquo;Гвоздь сезона&raquo; в Большом театре в Москве
Художественный руководитель Центра драматургии и режиссуры Владимир Панков (справа), получивший награду за спектакль &laquo;Скоморох Памфалон&raquo;
Актёры театра имени Евгения Вахтангова Эюб Фараджев и Полина Рафеева, получившие награду за спектакль &laquo;Генерал и его семья&raquo;
XXII церемония награждения лауреатов премии Союза театральных деятелей России &laquo;Гвоздь сезона&raquo; в Большом театре в Москве
Валерий Гергиев и Владимир Машков на XXII церемонии награждения лауреатов премии Союза театральных деятелей России &laquo;Гвоздь сезона&raquo;&nbsp;в Большом театре, Москва
Режиссёр Алексей Бородин (в центре) и директор РАМТа Софья Апфельбаум, получившие награду за&nbsp;спектакль&nbsp;&laquo;Леопольдштадт&raquo;
XXII церемония награждения лауреатов премии Союза театральных деятелей России &laquo;Гвоздь сезона&raquo; в Большом театре в Москве
&laquo;Гвоздь сезона&raquo; за спектакль &laquo;Лабардан-с&raquo;
Оперная певица Хибла Герзмава и генеральный директор МАМТ Андрей Борисов, получившие награду за оперу &laquo;Норма&raquo;
XXII церемония награждения лауреатов премии Союза театральных деятелей России &laquo;Гвоздь сезона&raquo; в Большом театре в Москве
Художественный руководитель Центра драматургии и режиссуры Владимир Панков (справа), получивший награду за спектакль &laquo;Скоморох Памфалон&raquo;
Актёры театра имени Евгения Вахтангова Эюб Фараджев и Полина Рафеева, получившие награду за спектакль &laquo;Генерал и его семья&raquo;
XXII церемония награждения лауреатов премии Союза театральных деятелей России «Гвоздь сезона» в Большом театре в Москве
(Фото: Андрей Любимов / РБК)
Валерий Гергиев и Владимир Машков на XXII церемонии награждения лауреатов премии Союза театральных деятелей России «Гвоздь сезона» в Большом театре, Москва
(Фото: Андрей Любимов / РБК)
Режиссёр Алексей Бородин (в центре) и директор РАМТа Софья Апфельбаум, получившие награду за спектакль «Леопольдштадт»
(Фото: Андрей Любимов / РБК)
XXII церемония награждения лауреатов премии Союза театральных деятелей России «Гвоздь сезона» в Большом театре в Москве
(Фото: Андрей Любимов / РБК)
«Гвоздь сезона» за спектакль «Лабардан-с»
(Фото: Андрей Любимов / РБК)
Оперная певица Хибла Герзмава и генеральный директор МАМТ Андрей Борисов, получившие награду за оперу «Норма»
(Фото: Андрей Любимов / РБК)
XXII церемония награждения лауреатов премии Союза театральных деятелей России «Гвоздь сезона» в Большом театре в Москве
(Фото: Андрей Любимов / РБК)
Художественный руководитель Центра драматургии и режиссуры Владимир Панков (справа), получивший награду за спектакль «Скоморох Памфалон»
(Фото: Андрей Любимов / РБК)
Актёры театра имени Евгения Вахтангова Эюб Фараджев и Полина Рафеева, получившие награду за спектакль «Генерал и его семья»
(Фото: Андрей Любимов / РБК)

В Большом театре прошла XXII церемония награждения театральной премии «Гвоздь сезона». Главный приз — «Большой хрустальный гвоздь» — получил спектакль «Генерал и его семья» Театра имени Евгения Вахтангова, передает корреспондент РБК.

Режиссер спектакля — Светлана Землякова, он поставлен по одноименному роману Тимура Кибирова. В 2020 году он получил литературную премию «Большая книга».

«Гвоздь сезона» учредил Союз театральных деятелей в 2002 году. Премия присуждается на конкурсной основе в единственной номинации «Лучший спектакль». Награду получает постановка в целом, как результат работы всего коллектива театра.

Конкурсный отбор проходит в два этапа. Сначала экспертный совет премии составляет список номинантов, вошедшие туда постановки награждают «Малыми хрустальными гвоздями». Затем жюри конкурса выбирает победителя.

В этом году на гран-при претендовали пять спектаклей. Помимо «Генерала и его семьи», это «Леопольдштадт» Российского государственного молодежного театра, «Лабардан-с» Студии театрального искусства, «Скоморох Памфалон» Театра «Центр драматургии и режиссуры» и опера «Норма» Московского академического музыкального театра имени Станиславского и Немировича-Данченко.

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Теги
Андрей Любимов Андрей Любимов, Наталия Анисимова Наталия Анисимова
театральная премия Москва Театр имени Вахтангова

Новейшие практики цифрового обслуживания бизнеса

Обслуживание счета

Снятие в банкоматах

Переводы физлицам
Открыть счет

Реклама. ПАО «Промсвязьбанк».
Генеральная лицензия Банка России № 3251.

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