В Москве вручили театральную премию «Гвоздь сезона»

Главный приз получила постановка Светланы Земляковой из Театра имени Вахтангова «Генерал и его семья»

XXII церемония награждения лауреатов премии Союза театральных деятелей России «Гвоздь сезона» в Большом театре в Москве (Фото: Андрей Любимов / РБК) Валерий Гергиев и Владимир Машков на XXII церемонии награждения лауреатов премии Союза театральных деятелей России «Гвоздь сезона» в Большом театре, Москва (Фото: Андрей Любимов / РБК) Режиссёр Алексей Бородин (в центре) и директор РАМТа Софья Апфельбаум, получившие награду за спектакль «Леопольдштадт» (Фото: Андрей Любимов / РБК) XXII церемония награждения лауреатов премии Союза театральных деятелей России «Гвоздь сезона» в Большом театре в Москве (Фото: Андрей Любимов / РБК) «Гвоздь сезона» за спектакль «Лабардан-с» (Фото: Андрей Любимов / РБК) Оперная певица Хибла Герзмава и генеральный директор МАМТ Андрей Борисов, получившие награду за оперу «Норма» (Фото: Андрей Любимов / РБК) XXII церемония награждения лауреатов премии Союза театральных деятелей России «Гвоздь сезона» в Большом театре в Москве (Фото: Андрей Любимов / РБК) Художественный руководитель Центра драматургии и режиссуры Владимир Панков (справа), получивший награду за спектакль «Скоморох Памфалон» (Фото: Андрей Любимов / РБК) Актёры театра имени Евгения Вахтангова Эюб Фараджев и Полина Рафеева, получившие награду за спектакль «Генерал и его семья» (Фото: Андрей Любимов / РБК)

В Большом театре прошла XXII церемония награждения театральной премии «Гвоздь сезона». Главный приз — «Большой хрустальный гвоздь» — получил спектакль «Генерал и его семья» Театра имени Евгения Вахтангова, передает корреспондент РБК.

Режиссер спектакля — Светлана Землякова, он поставлен по одноименному роману Тимура Кибирова. В 2020 году он получил литературную премию «Большая книга».

«Гвоздь сезона» учредил Союз театральных деятелей в 2002 году. Премия присуждается на конкурсной основе в единственной номинации «Лучший спектакль». Награду получает постановка в целом, как результат работы всего коллектива театра.

Конкурсный отбор проходит в два этапа. Сначала экспертный совет премии составляет список номинантов, вошедшие туда постановки награждают «Малыми хрустальными гвоздями». Затем жюри конкурса выбирает победителя.

В этом году на гран-при претендовали пять спектаклей. Помимо «Генерала и его семьи», это «Леопольдштадт» Российского государственного молодежного театра, «Лабардан-с» Студии театрального искусства, «Скоморох Памфалон» Театра «Центр драматургии и режиссуры» и опера «Норма» Московского академического музыкального театра имени Станиславского и Немировича-Данченко.