На севере Кипра задержали экс-главу совета директоров банка «Советский»

Кипрские СМИ сообщили о задержании россиянина Станислава Митруши, разыскиваемого Интерполом. Вероятно, речь идет о экс-директоре банка «Советский» Митрушине — его объявили в международный розыск в 2018-м по делу о мошенничестве

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На Северном Кипре задержали россиянина Станислава Митруши, которого разыскивает Интерпол, сообщают CyprusMail и Sigmalive со ссылкой на сообщение полиции.

В базе розыска Интерпола нет лиц с фамилией Митруши или Митрушин, но есть три Станислава — Федоров, Васильев и Грабовенко. Российское МВД в 2018 году объявило в международный розыск (то есть на территории стран — членов Интерпола) банкира Станислава Митрушина — сына владельца банка «Советский» и бывшего председателя совета директоров кредитной организации. Его подозревают в мошенничестве в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК).

Россиянина задержали в деревне Трикомо на территории Турецкой Республики Северного Кипра (ТРСК). Россиянин приехал туда впервые в 2015 году, в 2018-м уехал и снова вернулся по поддельному албанскому паспорту в том же году. С того момента он пребывал в ТРСК, получил там вид на жительство и купил недвижимость.

При обысках у задержанного нашли два компьютера, пять мобильных телефонов и несколько USB-накопителей, более $120 тыс. и £150 тыс. наличными. В пятницу, 23 июня, состоится суд над задержанным.

РБК направил запрос в Генеральную прокуратуру России.

Mash пишет, что на Кипре задержали именно Митрушина. Как писал «Коммерсантъ», его считали соучастником в хищении около 2 млрд руб., средства выводили при помощи кредитования фиктивных структур, предположительно связанных с бывшими владельцами и топ-менеджерами банка.

Банк «Советский», которым руководил Митрушин, специализировался на кредитовании промышленных и строительных предприятий, потом переключился на розничный бизнес и для привлечения клиентов-физлиц даже проводил рекламную кампанию с участием французского актера Жерара Депардье.

В 2015 году банк столкнулся с санацией, основной вывод активов произошел перед этим событием, отмечает «Коммерсантъ». Летом 2018-го ЦБ лишил «Советский» лицензии. На тот момент отрицательный капитал у банка составлял 39 млрд руб., а объем работающих активов — 9 млрд руб.