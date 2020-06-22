Умер режиссер «Бэтмена и Робина» и «Призрака оперы»
На 81-м году жизни скончался американский кинорежиссер и сценарист Джоэл Шумахер. Об этом со ссылкой на его агента сообщает The Hollywood Reporter.
По словам представителя кинорежиссера, Шумахер умер в Нью-Йорке после года борьбы с раком.
«Какая потеря, Джоэл, такой талантливый и отзывчивый. Работа с тобой над [фильмом] Falling down стала одним из моих лучших опытов в карьере. Покойся с миром», — написал в Facebook актер Майкл Дуглас.
Он имел в виду фильм, получивший в русском прокате название «С меня хватит!». Шумахер был режиссером картины, а сам актер сыграл в ней главную роль.
Запись в facebook пользователя MichaelDouglasOfficial