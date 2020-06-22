Умер режиссер «Бэтмена и Робина» и «Призрака оперы»

Кинорежиссер умер в возрасте 80 лет. Шумахер известен такими работами, как «Огни святого Эльма» и «Пропащие ребята», в 1990-е он сменил режиссера Тима Бертона и снял два фильма про Бэтмена с Вэлом Килмером и Джорджем Клуни

Фото: Alessandro Bianchi / Reuters

На 81-м году жизни скончался американский кинорежиссер и сценарист Джоэл Шумахер. Об этом со ссылкой на его агента сообщает The Hollywood Reporter.

По словам представителя кинорежиссера, Шумахер умер в Нью-Йорке после года борьбы с раком.

«Какая потеря, Джоэл, такой талантливый и отзывчивый. Работа с тобой над [фильмом] Falling down стала одним из моих лучших опытов в карьере. Покойся с миром», — написал в Facebook актер Майкл Дуглас.

Он имел в виду фильм, получивший в русском прокате название «С меня хватит!». Шумахер был режиссером картины, а сам актер сыграл в ней главную роль.

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