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Умер режиссер «Бэтмена и Робина» и «Призрака оперы»

Кинорежиссер умер в возрасте 80 лет. Шумахер известен такими работами, как «Огни святого Эльма» и «Пропащие ребята», в 1990-е он сменил режиссера Тима Бертона и снял два фильма про Бэтмена с Вэлом Килмером и Джорджем Клуни
Фото: Alessandro Bianchi / Reuters
Фото: Alessandro Bianchi / Reuters

На 81-м году жизни скончался американский кинорежиссер и сценарист Джоэл Шумахер. Об этом со ссылкой на его агента сообщает The Hollywood Reporter.

По словам представителя кинорежиссера, Шумахер умер в Нью-Йорке после года борьбы с раком.

«Какая потеря, Джоэл, такой талантливый и отзывчивый. Работа с тобой над [фильмом] Falling down стала одним из моих лучших опытов в карьере. Покойся с миром», — написал в Facebook актер Майкл Дуглас.

Он имел в виду фильм, получивший в русском прокате название «С меня хватит!». Шумахер был режиссером картины, а сам актер сыграл в ней главную роль.

Запись в facebook пользователя MichaelDouglasOfficial

Шумахер родился 29 августа 1939 года в Нью-Йорке. После обучения в школе дизайна Parsons и Технологическом институте моды он переехал в Лос-Анджелес.

Свою карьеру Шумахер начал в качестве художника по костюмам. В частности, он работал над фильмом Вуди Аллена «Спящий».

В 1976 году Шумахер начинает писать сценарии для фильмов и через пять лет дебютирует в качестве режиссера. Его первой работой стала пародийная комедия «Невероятно уменьшившаяся женщина».

В 1985 году Шумахер выпустил молодежную мелодраму «Огни святого Эльма», еще через два года вышел его фильм «Пропащие ребята». В 1990-е он сменил режиссера Тима Бертона и снял два фильма про Бэтмена: «Бэтмен навсегда» с Вэлом Килмером и «Бэтмен и Робин» с Джорджем Клуни.

Также Шумахер снял мюзикл «Призрак оперы», который вышел в 2004 году. В 2013 году он срежиссировал две серии «Карточного домика».

Автор: Виктория Полякова
Теги: кинорежиссер
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