Число заразившихся коронавирусом в мире превысило 9 млн человек

Общее количество летальных случаев превысило 469 тыс. Больше всего людей умерли в США, Бразилии и Великобритании

Число выявленных случаев коронавируса в мире достигло 9 млн. Это следует из статистики, опубликованной Университетом Джонса Хопкинса.

Всего в мире заразились 9 003 042 человека, утверждают американские исследователи. В свою очередь, статистический портал Worldometers, также отслеживающий ситуацию с коронавирусом, указывает, что заболели 9 111 307 человек.

На первом месте по числу инфицированных идут США (2,28 млн). Далее — Бразилия (1,08 млн), Россия (591 тыс.), Индия (425 тыс.), Великобритания (306 тыс.) и Испания (292 тыс.).

Китай, в котором COVID-19 был впервые выявлен в конце прошлого года, сейчас находится в третьем десятке. Там в общей сложности заразились 83,3 тыс. человек.