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Пандемия коронавируса ,  
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Число заразившихся коронавирусом в мире превысило 9 млн человек

Общее количество летальных случаев превысило 469 тыс. Больше всего людей умерли в США, Бразилии и Великобритании

Число выявленных случаев коронавируса в мире достигло 9 млн. Это следует из статистики, опубликованной Университетом Джонса Хопкинса.

Всего в мире заразились 9 003 042 человека, утверждают американские исследователи. В свою очередь, статистический портал Worldometers, также отслеживающий ситуацию с коронавирусом, указывает, что заболели 9 111 307 человек.

На первом месте по числу инфицированных идут США (2,28 млн). Далее — Бразилия (1,08 млн), Россия (591 тыс.), Индия (425 тыс.), Великобритания (306 тыс.) и Испания (292 тыс.).

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Китай, в котором COVID-19 был впервые выявлен в конце прошлого года, сейчас находится в третьем десятке. Там в общей сложности заразились 83,3 тыс. человек.

Если в феврале в числе лидеров по количеству зараженных превалировали страны Юго-Восточной Азии, а в марте-апреле страны Европы, то теперь наибольшее число инфицированных ежедневно фиксируют в странах Латинской Америки, Ближнего Востока и Африки.

Число летальных случаев в мире достигло 469 121. Более 120 тыс. человек умерли в США. Далее следуют Бразилия (50 591), Великобритания (42 732), Италия (34 687), Франция (29 643) и Испания (28 324). Россия в этом списке идет на 13-м месте (8206), Китай — на 18-м (4634). 

Автор: Артем Филипенок
Теги: коронавирус, США, Бразилия
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