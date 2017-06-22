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Роспотребнадзор предостерег туристов от гепатита на гей-парадах в Европе
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Роспотребнадзор предостерег туристов от гепатита на гей-парадах в Европе
Общество, 22 июн 2017, 13:49
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Роспотребнадзор предостерег туристов от гепатита на гей-парадах в Европе
Роспотребназор призвал россиян, выезжающих в Европу, привиться от гепатита А, который, по данным ВОЗ, передается в том числе половым путем. В ведомстве подчеркнули, что опаснее всего в регионах, где летом пройдут гей-парады
Гей-парад в Брюсселе (Фото: Imago-Images / ТАСС)

Роспотребнадзор призвал россиян, выезжающих в страны Европы, где проходят ЛГБТ-фестивали, предварительно привиться от гепатита А. Об этом говорится в сообщении ведомства.

По информации Европейского центра по контролю и профилактике заболеваний (ECDC), на который ссылается Роспотребнадзор, с июня 2016 года в странах Европы зарегистрирован рост заболеваемости гепатитом А. Сейчас ведомству известно более чем об 1 тыс. подтвержденных случаев заболевания в 15 странах Европы — Австрия, Бельгия, Дания, Финляндия, Франция, Германия, Ирландия, Италия, Нидерланды, Норвегия, Португалия, Словения, Испания, Швеция и Великобритания.

При этом большинство заболевших выявлено среди «мужчин, которые практикуют секс с мужчинами», подчеркнули в Роспотребнадзоре, выражая «особую озабоченность» возможным дефицитом вакцины против этого вируса из-за популярности в Европе гей-фестивалей.

«В период с июня по сентябрь 2017 года пройдут несколько национальных и международных парадов лесбиянок, геев, бисексуалов и транссексуалов (ЛГБТ), в том числе всемирный фестиваль в Мадриде с 23 июня по 2 июля 2017 года. Ожидается, что в мероприятии примут участие до 2 млн человек из разных стран мира», — сообщил Роспотребнадзор.

​В ведомстве подчеркнули, что хотя риск передачи вируса пищевым и водным путями в Испании невысок, «вероятность контактного пути передачи инфекции оценивается как высокая, особенно среди «мужчин, практикующих секс с мужчинами».

«С целью профилактики заболевания выезжающим в страны Европейского региона рекомендуется сделать прививку против гепатита А», — резюмирует Роспотребнадзор.

Отчет Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), на который ссылается Роспотребнадзор, был опубликован на сайте организации 7 июня. В отчете речь идет об участившихся случаях заболеваемости гепатитом А и рекомендации региональным контактным пунктам ВОЗ донести информацию о возможной эпидемии среди геев в своей стране.

​«Для мужчин, практикующих секс с мужчинами, основной фактор риска связан с передачей вируса половым путем — в частности оральным, анальным способом. Большинство пострадавших стран регулярно рекомендуют вакцину против гепатита А геям», — говорится в документе ВОЗ.

По данным Минздрава, с которыми удалось ознакомиться РБК, в 2015 году на 100 тыс. человек острой вирусной формой гепатита А болели 6429 человек. В 2016 году этот показатель составил 6424 человека на 100 тыс. человек.

Ранее Роспотребнадзор предупреждал об эпидемии гепатита А в 13 странах Европы. Тогда в ведомстве также отмечали, что большинство случаев заболевания было зарегистрировано​ среди геев.

Острый гепатит A — это инфекция, при которой единственным источником вируса является человек. Продолжительность инкубационного периода колеблется от 7 до 50 дней, чаще составляя 35 дней. Вирус распространяется при употреблении неинфицированным (или невакцинированным) человеком пищевых продуктов или воды, загрязненных фекалиями инфицированного человека.

Авторы: Ася Сотникова, Полина Звездина.
Теги: Роспотребнадзор , геи , ЛГБТ , гепатит А
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