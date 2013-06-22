Число пострадавших при взрывах на Приволжском полигоне достигло 200 человек

Число обратившихся за медицинской помощью после взрывов на Приволжском испытательном полигоне в Самарской области достигло 200 человек. Они обратились в мобильный госпиталь, развернутый близ г. Чапаевск, сообщает пресс-служба регионального управления МЧС.

Фото: ИТАР-ТАСС

Ведомство сообщает, что по состоянию на утро 22 июня все жители населенного пункта Нагорный вернулись в свои дома. Пострадавшим была выделена материальная помощь на общую сумму почти в 43 млн рублей.

Днем ранее МЧС сообщило о 60 пострадавших и 1 погибшем в результате ЧП.

Взрывы на полигоне недалеко от Чапаевска, где утилизировали боеприпасы, произошли вечером 18 июня. Были эвакуированы более 6 тысяч местных жителей. На тушение пожара ушли сутки. Губернатор Самарской области Николай Меркушин оценил нанесенный региону ущерб в 120-150 млн рублей. По факту взрыва возбуждено уголовное дело о "нарушении правил безопасности на взрывоопасных объектах".