Бизнес-омбудсмен: Е.Васильевой не стоит рассчитывать на амнистию

Одна из главных фигуранток дела "Оборонсервиса" Евгения Васильева не попадет под экономическую амнистию, если ее вина будет доказана. С таким заявлением в рамках Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) выступил уполномоченный при президенте РФ по защите прав предпринимателей Борис Титов.

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"Там (в проекте постановления об амнистии осужденных за экономические преступления) стоит барьер против тех, кто работал с бюджетом. То есть если человек обвиняется и доказана его вина в том, что были похищены бюджетные средства, то он не подпадет под амнистию", - пояснил бизнес-омбудсмен.

В продолжение темы Б.Титов заявил, что амнистия не требует признания вины. По его словам, амнистии подлежат все люди, которые по той или иной статье осуждены и могут быть отпущены на свободу.

"Но там есть требование о том, чтобы был погашен ущерб, который ему предъявлен судом, гражданским или уголовным, поэтому если он оплатит или согласится оплатить ущерб, то он будет отпущен на свободу, и это, как вы понимаете, косвенное признание того, что он сделал", - пояснил омбудсмен.

Он уточнил, что проект постановления об "экономической амнистии" поступит в Госдуму уже завтра. "Я по крайней мере с Нарышкиным (председатель Госдумы Сергей Нарышкин) говорил. Он сказал, что они ожидают его завтра", - сказал Б.Титов.

Напомним, накануне президент России Владимир Путин, выступая на пленарном заседании Петербургского международного экономического форума, попросил Государственную думу поддержать проект постановления об амнистии осужденных за экономические преступления. "Прошу Государственную думу его (проект) рассмотреть и поддержать. Рассчитываю, что это будет сделано в сжатые сроки, еще до летних каникул", - подчеркнул глава государства.