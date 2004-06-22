Президент Ингушетии обратился к своему народу

Президент Ингушетии Мурат Зязиков выступил с обращением к жителям республики. По его словам, граждане Ингушетии могут быть уверены, что варварские действия боевиков получат достойный отпор.

В обращении М.Зязикова, текст которого размещен на официальном сайте правительства, говорится: "В ночь на 21 июня в Республике Ингушетия произошли трагические события. Многочисленные группы боевиков внезапно напали на города Назрань, Карабулак, ст.Орджоникидзевскую. В результате чего имеются человеческие жертвы среди мирного населения и сотрудников правоохранительных органов, разрушены здания МВД, некоторых районных, городских отделений милиции, погранчасти. Сотрудники силовых структур республики мужественно сражались с боевиками, отстаивая честь и достоинство народа. Эта бесчеловечная акция была направлена не только против ингушского народа, но и против десятков тысяч чеченских беженцев, находящихся на территории Ингушетии, преследовала цель дестабилизировать обстановку в республике, расширить театр боевых действий, посеять страх среди мирного населения. Но ингушский народ полон решимости защитить свою республику".

М.Зязиков выразил глубокие соболезнования родным и близким погибших и призывал граждан республики к выдержке и спокойствию.

Также глава Ингушетии по телефону проинформировал президента России Владимира Путина о ситуации в республике.

В настоящее время в Ингушетии под руководством М.Зязикова проходит совещание оперативного штаба, созданного в связи со сложившейся в республике обстановкой. Штаб возглавил исполняющий обязанности начальника ГУ МВД по ЮФО генерал-лейтенант милиции Анатолий Сысоев. Также в работе совещания принимают участие командующий Объединенной группировкой войск (сил) на Северном Кавказе Вячеслав Дадонов и заместитель генерального прокурора Сергей Фридинский.

Глава МВД РФ Рашид Нургалиев также провел минувшей ночью экстренное совещание в связи с событиями в Ингушетии. В его ходе было принято решение откомандировать в республику заместителя главы МВД РФ Александра Чекалина и группу сотрудников оперативных главков центрального аппарата министерства.

Напомним, что 21 июня в 22:45 мск отряд боевиков совершил вооруженное нападение на Назранский погранотряд, здание МВД Ингушетии и изолятор временного содержания. В 23:00 мск другая группа боевиков вошла в населенный пункт Карабулак, где находятся оружейные склады и база ОМОНа МВД республики, а также станицу Слепцовскую и другие населенные пункты Ингушетии. Таким образом, боевики полностью блокировали федеральную трассу "Кавказ".

В результате боестолкновений в Ингушетии, по предварительным данным, погибли 46 человек, в том числе 18 сотрудников правоохранительных органов и 28 гражданских лиц, ранены от 50 до 200 человек.

В числе погибших - исполняющий обязанности министра внутренних дел Ингушетии Абукар Костоев, заместитель министра внутренних дел Ингушетии Зяудин Котиев, прокурор Назрановского района Белан Озиев, а также прокурор г. Назрани Мухарбек Бузуртанов и другие.