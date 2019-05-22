В «Роскосмосе» объяснили необходимость закупки двух тысяч голодных пиявок

Входящее в «Роскосмос» предприятие «Информационные спутниковые системы» имени академика М.Ф.Решетнева закупит голодных медицинских пиявок в рекреационных целях. Об этом сообщает радиостанция «Говорит Москва» со ссылкой на пресс-службу космической корпорации.

«В структуре предприятия находятся лечебно-оздоровительные комплексы и пансионаты, в интересах которых осуществляется данная закупка», — пояснили в госкомпании.

В середине апреля предприятие «Роскосмоса» разместило на портале госзакупок заявку на 1,8 тыс. медицинских пиявок, за которые готово отдать 89 тыс. руб. Аптекарских или лечебных пиявок размером от 8 до 12 см с продольной оранжевой полосой должны поставлять по 300 штук с периодичностью раз в два месяца. Пиявки должны быть при этом голодные (не менее трех месяцев голодания). Срок закупки — до мая 2020 года.