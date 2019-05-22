Перед финалом Кубка России полиция задержала более 50 фанатов

В полицию обратились сотрудники самарского кафе, в котором за несколько часов до начала матча отдыхали болельщики. Из заведения их вывели сотрудники правоохранительных органов. В ОВД были доставлены 54 человека

Фото: unitedsouth / twitter

Самарские сотрудники правоохранительных органов за несколько часов до начала финального матча Кубка России, в котором встретились московский «Локомотив» и екатеринбургский «Урал», задержали более 50 человек. Об этом РБК сообщили в пресс-службе самарского главка полиции. О том, что все задержанные являются фанатами — болельщиками столичной команды, ранее сообщали портал Sports.ru и газета «Спорт-Экспресс».

В полицию, рассказали РБК в региональном управлении МВД, пожаловались сотрудники кафе, расположенного в одном из районов Самары. Гости, по их словам, очень шумно себя вели. О том, что в отделения фанатов забрали прямо из заведения, где они отдыхали перед матчем, пишет и Sports.ru.

«По факту жалобы <...> на шумное поведение посетителей проводится проверка», — заявили РБК в пресс-службе ведомства. В рамках нее в ОВД, по данным представителей министерства, были доставлены 54 человека.

«В настоящее время личности 54 участников [конфликта] установлены, они опрошены и отпущены», — уточнили в МВД. Остальных деталей случившегося там не уточнили.

Sports.ru без указания источника информации отмечает, что в отделении полиции болельщикам объяснили, что в МВД якобы «поступил звонок о «сборе фанатов с кастетами».