Ту-134 выполнил последний пассажирский рейс в России

Последний из эксплуатировавшихся российскими авиакомпаниями Ту-134 прилетел в Новосибирск, где останется в музее истории авиации

Фото: Виталий Безруких / РИА Новости

Самолет Ту-134 авиакомпании АЛРОСА совершил свой последний пассажирский рейс, прилетев из якутского города Мирный в Новосибирск, сообщает ТАСС. Построенный почти 40 лет назад лайнер был последним из Ту-134, еще остававшихся в авиапарке российских авиакомпаний, и после окончания эксплуатации станет частью экспозиции музея истории авиации новосибирского аэропорта Толмачево.

«Ту-134 будет передан в музей истории авиации новосибирского аэропорта Толмачево, где уже находятся три экспоната — Ту-154 и Ил-86, переданные аэропорту авиакомпанией S7, и еще один Ту-154, который в 2018 году передала авиакомпания АЛРОСА», — заявили в новосибирском аэропорту.

В понедельник Ту-134 с бортовым номером RA-65693 перевез 70 пассажиров из Иркутска в Мирный.

По данным авиакомпании АЛРОСА, раньше самолет Ту-134 с этим бортовым номером был личным самолетом певицы Аллы Пугачевой и его ливрею украшала надпись «АЛЛА».

Транспортные самолеты Ту-134 продолжают эксплуатироваться Министерством обороны России. 9 Мая 2019 года такой самолет даже принял участие в воздушном параде в честь 74-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне в Санкт-Петербурге.