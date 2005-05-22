Автокатастрофа в Перу: 30 погибших

По крайней мере, 30 человек погибли, еще 27 человек ранены в результате падения пассажирского автобуса в реку в Центральноамериканском государстве Перу, сообщает издание Sydney Morning Herald.

По данным перуанских средств массовой информации, число жертв трагедии может достигнуть 40 человек. Проблема для местной службы чрезвычайных ситуаций заключается в том, что спасатели не сумели извлечь все тела из автобуса, оказавшегося на дне реки Мантаро.

"Похоже, что водитель не справился с управлением при въезде на мост, автобус сломал ограждение и упал в воду", - заявил в интервью местной радиостанции представитель спасателей Хавьер Сальседо.

По некоторым данным, упавший в реку автобус должен был доставить продавцов на рынок города Хуанкайо.

Статистика показывает, что каждый год в Перу гибнут сотни людей. В основном причиной ДТП становятся ошибки водителей, превышающих скорость на горных дорогах страны.