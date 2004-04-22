В главном офисе ЮКОСа завершена выемка документов

Сотрудники Главного управления МВД РФ по налоговым преступлениям закончили выемку документов в главном офисе НК "ЮКОС", сообщил РБК пресс-секретарь ЮКОСа Александр Шадрин.

Обыск в центральном офисе ЮКОСа, по словам начальника пресс-службы Федеральной службы по экономическим и налоговым преступлениям Татьяны Мироненко, проводился в рамках расследуемых дел о неуплате налогов дочерними предприятиями ЮКОСа - ОАО "Томскнефть" и ОАО "Самаранефтегаз".

Ранее пресс-секретарь компании Александр Шадрин, комментируя проведение обысков заявил, что количество следственных действий, проводимых в отношении ЮКОСа, переходит все пределы. Он уточнил, что в ходе обысков изымались только документы на бумажных носителях.

В то же время, сегодня Мосгосуд отложил рассмотрение кассационной жалобы на решение Басманного суда столицы, выдавшего санкцию на арест счетов в Швейцарии бывшего главы НК "ЮКОС" Михаила Ходорковского и других фигурантов "дела ЮКОСа" - Платона Лебедева, Леонида Невзлина и Владимира Дубова.

Отметим, что 15 апреля 2004г. арбитражный суд Москвы принял решение в обеспечение иска Министерства РФ по налогам и сборам (МНС) к НК "ЮКОС" о взыскании налогов, пеней и штрафов на общую сумму 99 млрд 375 млн 538 тыс. 234 руб. запретить НК "ЮКОС" отчуждать любое имущество, в том числе акции.

Кроме того, суд удовлетворил ходатайство МНС о принятии мер по обеспечению иска и запретил реестродержателям ЮКОСа производить операции по внесению в реестр любых изменений, касающихся сделок с ценными бумагами. Меры обеспечения по иску МНС РФ к НК "ЮКОС" действуют до вынесения решения по существу и вступления решения в законную силу.

В конце 2003 г. МНС РФ закончило проведение контрольных мероприятий в отношении НК "ЮКОС" по вопросам уплаты налогов и сборов за 2000г. 29 декабря 2003г. НК "ЮКОС" был вручен акт налоговой проверки, в котором зафиксированы правонарушения налогоплательщика, повлекшие неуплату налогов (с учетом пеней и штрафов) на общую сумму более 98 млрд руб. Компании вменяются в вину умышленные действия по искусственному оформлению оборотов с нефтью и нефтепродуктами через специально созданные организации, зарегистрированные в субъектах РФ и городах, неправомерно предоставляющих дополнительные налоговые льготы. Так, ОАО "НК "ЮКОС" были созданы и зарегистрированы организации в республиках Мордовия, Эвенкия, Калмыкия, закрытых административно-территориальных образованиях в Челябинской, Свердловской и Нижегородской областях.