МЧС открыло горячую линию после теракта в «Крокусе»
МЧС России открыло горячую линию после теракта в «Крокус Сити Холле».
«Для оказания психологической помощи в МЧС России открыта «Горячая линия» 8-800-775-17-17», — сообщили в ведомстве.
Также важные номера телефонов приводила в своем Telegram-канале омбудсмен Татьяна Москвалькова
«Горячая линия» Министерства здравоохранения Московской области
+7 (498) 602-03-01,
+7 (498) 602-03-03
Поступление больных и пострадавших в больницы Москвы за сутки:
+7 (495) 621-43-31
Поиск пострадавшего по больницам Москвы
+7 (495) 624-31-52
Бюро регистрации несчастных случаев Московского региона
+7 (495) 688-22-52
Единый телефон доверия МЧС России
+7 (495) 400-99-99,
+7 (495) 983-79-01
«Горячая линия» центра экстренной психологической помощи МЧС России
+7 (495) 989-50-50 (круглосуточно)
Теракт в «Крокус Сити Холле» произошел в пятницу вечером, 22 марта. Во время него открыли стрельбу, звучали взрывы. Во время теракта погибли 40 человек, пострадали более 100, сообщали в ФСБ. После взрывов в здании начался пожар — он охватил площадь более 12 тыс. кв. м.
Пожарные вывели около 100 человек из подвала в Крокус Сити Холле
Для тушения пожара в Крокус Сити задействована авиация
Обстановка у Крокус Сити Холла, где произошла стрельба и начался пожар. Видео
Второй взрыв произошел в Крокус Сити Холле
Кадры очевидцев с эвакуацией и стрельбой в «Крокус Сити Холле»
Госпитализированы первые пострадавшие при теракте в Москве
Для тушения пожара в Крокус Сити задействована авиация
Кадры тушения «Крокус Сити Холла». Кровля здания начала рушиться