МЧС открыло горячую линию после теракта в «Крокусе»

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МЧС России открыло горячую линию после теракта в «Крокус Сити Холле».

«Для оказания психологической помощи в МЧС России открыта «Горячая линия» 8-800-775-17-17», — сообщили в ведомстве.

Также важные номера телефонов приводила в своем Telegram-канале омбудсмен Татьяна Москвалькова

«Горячая линия» Министерства здравоохранения Московской области

+7 (498) 602-03-01,

+7 (498) 602-03-03 Поступление больных и пострадавших в больницы Москвы за сутки:

+7 (495) 621-43-31 Поиск пострадавшего по больницам Москвы

+7 (495) 624-31-52 Бюро регистрации несчастных случаев Московского региона

+7 (495) 688-22-52 Единый телефон доверия МЧС России

+7 (495) 400-99-99,

+7 (495) 983-79-01 «Горячая линия» центра экстренной психологической помощи МЧС России

+7 (495) 989-50-50 (круглосуточно)

Теракт в «Крокус Сити Холле» произошел в пятницу вечером, 22 марта. Во время него открыли стрельбу, звучали взрывы. Во время теракта погибли 40 человек, пострадали более 100, сообщали в ФСБ. После взрывов в здании начался пожар — он охватил площадь более 12 тыс. кв. м.