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Теракт в «Крокус Сити Холле» ,  
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Роспотребнадзор посоветовал не выходить на улицу из-за пожара в «Крокусе»

Роспотребнадзор рекомендовал не выходить на улицу из-за пожара в «Крокусе»
Сюжет
Теракт в «Крокус Сити Холле»
Во избежание отравления продуктами горения ведомство также посоветовало жителям закрыть окна, увлажнять воздух с помощью намоченного полотенца, при сильном задымлении на улице использовать маски и больше пить воды
Фото: Юлия Морозова / Reuters
Фото: Юлия Морозова / Reuters

Жителям Московской области рекомендовано снизить время пребывания на улице, плотно закрыть окна и двери, сообщило местное управление Роспотребнадзора в связи с пожаром в «Крокус Сити Холле».

Вооруженное нападение на «Крокус Сити Холл». Фото с места событий
Фотогалерея 

«В связи с пожаром в «Крокус сити холле» в Красногорске Управление Роспотребнадзора по Московской области рекомендует населению проведение мер профилактики, направленные на исключение рисков отравлений продуктами горения», — говорится в сообщении ведомства в телеграм-канале.

Теракт с десятками погибших в «Крокус Сити Холле». Главное
Общество
Фото:Максим Шеметов / Reuters

Жителям также посоветовали увлажнять воздух с помощью намоченного полотенца, при сильном задымлении на улице использовать маски, больше пить воды, отказаться от алкоголя и по возможности курения, воздержаться от излишней физической активности, а лицам с хроническими заболеваниями органов дыхания и сердечно-сосудистой системой — строго соблюдать рекомендации врачей, не забывать принимать лекарства и при обострении немедленно обратиться за медпомощью.

Вечером 22 марта перед концертом в «Крокус Сити» началась стрельба, после чего произошел пожар, начала рушиться крыша. Источник РБК рассказал по меньшей мере о пяти нападавших в камуфляже. ФСБ сообщила о 40 погибших и более сотни пострадавших. Следственный комитет возбудил уголовное дело о теракте (ст. 205 УК).

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«Крокус Сити Холл» теракт Роспотребнадзор
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