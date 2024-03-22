Роспотребнадзор рекомендовал не выходить на улицу из-за пожара в «Крокусе»

Роспотребнадзор посоветовал не выходить на улицу из-за пожара в «Крокусе»

Во избежание отравления продуктами горения ведомство также посоветовало жителям закрыть окна, увлажнять воздух с помощью намоченного полотенца, при сильном задымлении на улице использовать маски и больше пить воды

Фото: Юлия Морозова / Reuters

Жителям Московской области рекомендовано снизить время пребывания на улице, плотно закрыть окна и двери, сообщило местное управление Роспотребнадзора в связи с пожаром в «Крокус Сити Холле».

«В связи с пожаром в «Крокус сити холле» в Красногорске Управление Роспотребнадзора по Московской области рекомендует населению проведение мер профилактики, направленные на исключение рисков отравлений продуктами горения», — говорится в сообщении ведомства в телеграм-канале.

Жителям также посоветовали увлажнять воздух с помощью намоченного полотенца, при сильном задымлении на улице использовать маски, больше пить воды, отказаться от алкоголя и по возможности курения, воздержаться от излишней физической активности, а лицам с хроническими заболеваниями органов дыхания и сердечно-сосудистой системой — строго соблюдать рекомендации врачей, не забывать принимать лекарства и при обострении немедленно обратиться за медпомощью.

Вечером 22 марта перед концертом в «Крокус Сити» началась стрельба, после чего произошел пожар, начала рушиться крыша. Источник РБК рассказал по меньшей мере о пяти нападавших в камуфляже. ФСБ сообщила о 40 погибших и более сотни пострадавших. Следственный комитет возбудил уголовное дело о теракте (ст. 205 УК).