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Теракт в «Крокус Сити Холле» ,  
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Театры и музеи Москвы сообщили о закрытии 23 и 24 марта

Театры и музеи Москвы сообщили об отмене спектаклей и закрытии 23 и 24 марта
Сюжет
Теракт в «Крокус Сити Холле»
В выходные из-за отмены мероприятий после теракта не будут работать Третьяковка, Пушкинский музей, театр Вахтангова, театр Наций, «Современник», театр на Таганке, МХТ им. А. П. Чехова
Фото: Александр Авилов / АГН «Москва»
Фото: Александр Авилов / АГН «Москва»

Московские музеи и театры сообщают о закрытии 23 и 24 марта из-за теракта в концертном зале «Крокус Сити Холл».

Так, в выходные не будут работать все музеи Государственной Третьяковской галереи. Закроются в эти дни для посетителей также Пушкинский и Исторический музеи.

Вооруженное нападение на «Крокус Сити Холл». Фото с места событий
Фотогалерея 

Столичные театры сообщают об отмене спектаклей. Об этом объявили уже театр Вахтангова, театр Наций, «Современник», театр на Таганке, МХТ им. А. П. Чехова.

Теракт с десятками погибших в «Крокус Сити Холле». Главное
Общество
Фото:Максим Шеметов / Reuters

Ранее из-за теракта в Москве на предстоящих выходных были отменены все спортивные, культурные и массовые мероприятия по решению мэра Сергея Собянина.

Вечером 22 марта перед концертом рок-группы «Пикник» в «Крокус Сити» произошла стрельба, после чего начался пожар. Источник РБК рассказал по меньшей мере о пяти нападавших в камуфляже. ФСБ сообщила о 40 погибших и более сотни раненых. СК возбудил дело о теракте.

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«Крокус Сити Холл» теракт театр музей
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