Театры и музеи Москвы сообщили об отмене спектаклей и закрытии 23 и 24 марта

Театры и музеи Москвы сообщили о закрытии 23 и 24 марта

В выходные из-за отмены мероприятий после теракта не будут работать Третьяковка, Пушкинский музей, театр Вахтангова, театр Наций, «Современник», театр на Таганке, МХТ им. А. П. Чехова

Фото: Александр Авилов / АГН «Москва»

Московские музеи и театры сообщают о закрытии 23 и 24 марта из-за теракта в концертном зале «Крокус Сити Холл».

Так, в выходные не будут работать все музеи Государственной Третьяковской галереи. Закроются в эти дни для посетителей также Пушкинский и Исторический музеи.

Столичные театры сообщают об отмене спектаклей. Об этом объявили уже театр Вахтангова, театр Наций, «Современник», театр на Таганке, МХТ им. А. П. Чехова.

Ранее из-за теракта в Москве на предстоящих выходных были отменены все спортивные, культурные и массовые мероприятия по решению мэра Сергея Собянина.

Вечером 22 марта перед концертом рок-группы «Пикник» в «Крокус Сити» произошла стрельба, после чего начался пожар. Источник РБК рассказал по меньшей мере о пяти нападавших в камуфляже. ФСБ сообщила о 40 погибших и более сотни раненых. СК возбудил дело о теракте.