Театры и музеи Москвы сообщили о закрытии 23 и 24 марта
Московские музеи и театры сообщают о закрытии 23 и 24 марта из-за теракта в концертном зале «Крокус Сити Холл».
Так, в выходные не будут работать все музеи Государственной Третьяковской галереи. Закроются в эти дни для посетителей также Пушкинский и Исторический музеи.
Столичные театры сообщают об отмене спектаклей. Об этом объявили уже театр Вахтангова, театр Наций, «Современник», театр на Таганке, МХТ им. А. П. Чехова.
Ранее из-за теракта в Москве на предстоящих выходных были отменены все спортивные, культурные и массовые мероприятия по решению мэра Сергея Собянина.
Вечером 22 марта перед концертом рок-группы «Пикник» в «Крокус Сити» произошла стрельба, после чего начался пожар. Источник РБК рассказал по меньшей мере о пяти нападавших в камуфляже. ФСБ сообщила о 40 погибших и более сотни раненых. СК возбудил дело о теракте.
Пожарные вывели около 100 человек из подвала в Крокус Сити Холле
Для тушения пожара в Крокус Сити задействована авиация
Обстановка у Крокус Сити Холла, где произошла стрельба и начался пожар. Видео
Второй взрыв произошел в Крокус Сити Холле
Кадры очевидцев с эвакуацией и стрельбой в «Крокус Сити Холле»
Госпитализированы первые пострадавшие при теракте в Москве
Для тушения пожара в Крокус Сити задействована авиация
Кадры тушения «Крокус Сити Холла». Кровля здания начала рушиться