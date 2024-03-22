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Теракт в «Крокус Сити Холле» ,  
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«Яндекс Такси» сделал бесплатными поездки из района теракта в «Крокусе»

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Теракт в «Крокус Сити Холле»
Фото: Максим Шеметов / Reuters
Фото: Максим Шеметов / Reuters

«Яндекс Такси» сделал бесплатными для пассажиров все поездки из района «Крокус Сити Холла» после нападения вооруженных людей, об этом сообщили РБК в компании.

«Водителям компенсируют их полную стоимость за счет компании. За оплаченные ранее поездки из этого района сервис вернет деньги в полном объеме в течение следующих двух дней», — отметили в «Яндекс Такси».

В дептрансе Москвы сообщили, что за оплаченные ранее поездки из этого района сервис вернет деньги в полном объеме в течение следующих двух дней. Коэффициент на поездки в такси был повышен только в первые минуты, говорится в сообщении.

Вечером в пятницу, 22 марта, в «Крокус Сити Холле» люди в камуфляже открыли стрельбу из автоматического оружия по посетителям концерта группы «Пикник». После начала стрельбы в здании ТЦ начался пожар. По тревоге были подняты спасатели и силовики.

Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье о теракте.

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Георгий Смирнов, Анастасия Львова Анастасия Львова
«Крокус Сити Холл» теракт Яндекс Такси
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