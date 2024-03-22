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В столичном метро усилили досмотр пассажиров
Дополнительные сотрудники службы безопасности отправлены на станцию «Мякинино» рядом с «Крокус Сити Холлом»
Департамент транспорта Москвы сообщил об усиленных досмотрах пассажиров столичной подземки.
Дополнительные силы службы безопасности и управления полиции на метрополитене прибыли на станцию «Мякинино», с которой есть выход к «Крокус Сити Холлу».
В дептрансе заявили, что сама станция продолжает работать в штатном режиме на вход и на выход.
При нападении на «Крокус Сити Холл», который расположен возле МКАД, по данным ФСБ, погибли 40 человек. Здание горит.