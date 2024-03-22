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Общество ,  
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В столичном метро усилили досмотр пассажиров

Дополнительные сотрудники службы безопасности отправлены на станцию «Мякинино» рядом с «Крокус Сити Холлом»
Фото: Кирилл Зыков / АГН «Москва»
Фото: Кирилл Зыков / АГН «Москва»

Департамент транспорта Москвы сообщил об усиленных досмотрах пассажиров столичной подземки.

Дополнительные силы службы безопасности и управления полиции на метрополитене прибыли на станцию «Мякинино», с которой есть выход к «Крокус Сити Холлу».

В дептрансе заявили, что сама станция продолжает работать в штатном режиме на вход и на выход.

Теракт с десятками погибших в «Крокус Сити Холле». Главное
Общество
Фото:Максим Шеметов / Reuters

При нападении на «Крокус Сити Холл», который расположен возле МКАД, по данным ФСБ, погибли 40 человек. Здание горит.

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теракт Крокус Сити Холл
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