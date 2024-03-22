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Теракт в «Крокус Сити Холле» ,  
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Кадры со стрельбой в «Крокус Сити Холле»

Сюжет
Теракт в «Крокус Сити Холле»

Кадры со стрельбой в «Крокус Сити Холле»
Video

Появились кадры, как люди в камуфляже с автоматическим оружием стреляют в людей в здании «Крокус Сити Холла».

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Фото:Максим Шеметов / Reuters

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Теги
«Крокус Сити Холл» стрельба Пожар
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