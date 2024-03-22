ФСБ сообщила о мерах после стрельбы в «Крокус Сити Холле»

Фото: Сергей Бобылев / РИА Новости

В здании «Крокус Сити Холла» в Москве открыли стрельбу, сообщили в ФСБ. Силовые структуры предпринимают все необходимые меры из-за стрельбы, сообщили в ведомстве.

В здание торгового центра ворвались неизвестные в камуфляже с автоматическим оружием, сообщали источники РБК и «РИА Новости». В здании после стрельбы начался пожар.

На месте ЧП в «Крокус Сити Холле» создан оперативный штаб, сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев.

Пожарные тушат пожар в концертном зале, сообщили в пресс-службе МЧС. «Огнеборцами из подвала здания выведены порядка 100 человек. Проводятся работы по спасению людей с крыши здания с помощью подъемных механизмов», — говорится в сообщении.