ФСБ сообщила о мерах после стрельбы в «Крокус Сити Холле»
В здании «Крокус Сити Холла» в Москве открыли стрельбу, сообщили в ФСБ. Силовые структуры предпринимают все необходимые меры из-за стрельбы, сообщили в ведомстве.
В здание торгового центра ворвались неизвестные в камуфляже с автоматическим оружием, сообщали источники РБК и «РИА Новости». В здании после стрельбы начался пожар.
На месте ЧП в «Крокус Сити Холле» создан оперативный штаб, сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев.
Пожарные тушат пожар в концертном зале, сообщили в пресс-службе МЧС. «Огнеборцами из подвала здания выведены порядка 100 человек. Проводятся работы по спасению людей с крыши здания с помощью подъемных механизмов», — говорится в сообщении.
Пожарные вывели около 100 человек из подвала в Крокус Сити Холле
Для тушения пожара в Крокус Сити задействована авиация
Обстановка у Крокус Сити Холла, где произошла стрельба и начался пожар. Видео
Второй взрыв произошел в Крокус Сити Холле
Кадры очевидцев с эвакуацией и стрельбой в «Крокус Сити Холле»
Госпитализированы первые пострадавшие при теракте в Москве
Для тушения пожара в Крокус Сити задействована авиация
Кадры тушения «Крокус Сити Холла». Кровля здания начала рушиться