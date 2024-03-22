Кадры стрельбы и эвакуации в «Крокус Сити Холле»
В «Крокус Сити Холле» неизвестные открыли стрельбу. К зданию приехали полицейские, пожарные, в здании заметили дым. Как выглядела эвакуация и стрельба — в видео очевидцев.
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