В Приморье заподозрили экс-совладельца «Восточной верфи» в создании ОПГ

Депутата заксобрания Приморья шести созывов и бывшего ректора ВГУЭС Геннадия Лазарева арестовали по подозрению в создании ОПГ и хищениях в «Восточной верфи». Вместе с ним по делу об участии в ОПГ было задержано девять человек

Геннадий Лазарев (Фото: Юрий Смитюк / ТАСС)

Фрунзенский районный суд Владивостока арестовал на два месяца экс-депутата законодательного собрания Приморья, бывшего ректора Владивостокского государственного университета экономики и сервиса (ВГУЭС, сейчас ВВГУ) и бывшего совладельца «Восточной верфи» Геннадия Лазарева по подозрению в создании организованного преступного сообщества и хищения, сообщает региональная прокуратура.

По версии следствия, не позднее 1996 года Лазарев создал преступное сообщество в форме структурированной организованной группы под его единым руководством для совершения хищений государственного имущества, вверенного ВГУЭС на праве оперативного управления. Вместе с ним по делу об участии в ОПГ было задержано девять человек.

«С момента создания преступного сообщества и по 2024 год участниками ОПС совершено не менее 6 тяжких преступлений, в результате совершения которых подозреваемыми было получено имущество Российской Федерации, находящейся в оперативном управлении образовательного учреждения на улицах: Державина, Десятая, Гоголя в городе Владивостоке», — утончили в региональном СК. Кроме этого, Лазарев с 2017 года совместно с сообщниками реализовал схему по хищению имущества АО «Восточная верфь», а также завладел денежными средствами в рамках государственных контрактов на общую сумму в 6,2 млн руб.

«С учетом позиции прокурора, Фрунзенский районный суд г. Владивостока избрал Лазареву меру пресечения в виде заключения под стражу на 2 месяца. Ход и результаты расследования уголовного дела по ч. 1 ст. 210 УК России (организация преступного сообщества) находятся на контроле в надзорном ведомстве», — заключили в прокуратуре.

Геннадий Лазарев — депутат заксобрания Приморского края шести созывов — с 1995 по 2021 годы. Также он многие годы был ректором Владивостокского государственного университета экономики и сервиса (ВГУЭС), переименованного во Владивостокский государственный университет (ВВГУ) в 2022 году. После ухода с поста ректора занимал в вузе должность президента. Лазарев является членом совета директоров и одним из основных акционеров крупного судостроительного предприятия «Восточная верфь», специализирующегося на строительстве военных кораблей, судов снабжения и причалов для Тихоокеанского флота и ФСБ России в рамках гособоронзаказа.

Ранее РБК Приморье писал, что в августе прошлого года были арестованы несколько фигурантов дела о попытках незаконного завладения акциями «Восточной верфи», принадлежащих миноритарному акционеру. Тогда обыски уже проходили у сына Геннадия Лазарева Иннокентия.