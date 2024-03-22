Суд в Москве арестовал прокурора из Казани по делу о крупной взятке

Замоскворецкий районный суд Москвы отправил под арест сына бывшего главы Конституционного суда Татарстана по делу о крупной взятке

Фото: Артем Геодакян / ТАСС

В пятницу, 22 марта, Замоскворецкий районный суд Москвы отправил под арест бывшего заместителя прокурора Казани Гумера Нафиева, сообщили в суде.

Экс-сотрудника надзорного ведомства подозревают в участии в получении взятки группой лиц в особо крупном размере (ч. 6 ст. 290 Уголовного кодекса), указано в карточке дела Гафурова на сайте суда. Максимальное наказание по этой статье составляет от восьми до 15 лет лишения свободы.

Казанское издание «Бизнес Online» 20 марта сообщило, что Нафиев был задержан московскими следователями в Казани, после чего его доставили спецбортом в Москву. Должность заместителя городского прокурора Гафиев занимал с 2010-го по январь 2024 года, а до этого шесть лет возглавлял прокуратуру Авиастроительного района Казани. Его отец Сайфихан Нафиев был первым прокурором Татарстана, он возглавил ведомство в 1992 году, а в 2000-м был избран председателем Конституционного суда республики и возглавлял его четыре года. Суд просуществовал до 2022 года.

Источники «Бизнес Online» рассказали, что дело может быть связано с делом финансовой пирамиды Finiko. Forbes писал о Finiko как о крупнейшей после МММ финансовой пирамиде. Действовала она с 2019 года, в конце 2020-го против организаторов компании возбудили уголовное дело о создании финансовой пирамиды, а летом 2021-го Центральный банк поместил ее в черный список.

В июле 2021 года МВД сообщило о задержании в Татарстане одного из руководителей Finiko Кирилла Доронина. Позднее по делу были задержаны еще несколько подозреваемых, дело передали в Москву. По версии следствия, с 2018 по 2022 год под предлогом инвестиционной деятельности организаторы Finiko незаконно завладели свыше 1 млрд руб. более чем 10 тыс. граждан. Finiko привлекала деньги, обещая инвестировать их в фондовые рынки, криптовалюты и различные торговые площадки.