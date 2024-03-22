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Умер сын Буденного

Умер экс-президент Федерации конного спорта СССР и России Михаил Буденный
Михаил Буденный
Михаил Буденный (Фото: fksrussia / Telegram)

В возрасте 79 лет умер экс-президент Федерации конного спорта СССР и России Михаил Семенович Буденный, сообщила спортивная организация. Буденный возглавлял конноспортивную федерацию с 1984 по 1993 год.

Михаил Буденный — сын участника Гражданской войны, командира Первой конной армии, маршала СССР Семена Буденного.

«Он, как и его отец — народный герой Гражданской войны, легендарный командир Первой конной армии Семен Михайлович Буденный — все свое время посвящал любимому делу. С 1990 по 1995 годы Михаил Семенович также являлся членом Бюро Международной федерации конного спорта, что позволило ему внести значительный вклад в становление российского конного спорта», — рассказали в организации.

Михаил Буденный  родился в 1944 году, занимался фехтованием и конным спортом с детства. Он закончил Московский энергетическоий институт, работал по линии Внешторга СССР.

Материал дополняется.

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