Племянник Миттерана и экс-министр культуры Франции умер от рака

Фредерику Миттерану было 76 лет. Он был не только министром культуры, но также режиссером, телеведущим, писателем и т. д. Из-за одной из своих книг, о секс-туризме в Таиланде, оказался в центре скандала

Фредерик Миттеран (Фото: Luc Nobout / IMAGO / Global Look Press)

На 77-м году жизни скончался племянник экс-президента Франции Франсуа Миттерана, министр культуры при президенте Николя Саркози Фредерик Миттеран, сообщает Ouest-France.

Он более года боролся с онкологией. В 2023-м он появился в эфире французского телевидения и объяснил, что носит кепку, потому что болен, но о болезни подробно не рассказывал.

Миттеран родился 21 августа 1947 года в семье брата Франсуа Миттерана (был президентом Франции с 1981-го по 1995 годы) Роберта. За свою жизнь Фредерик Миттеран побывал журналистом, писателем, теле- и радиоведущим, режиссером, продюсером, издателем и министром культуры, отмечает Ouest-France.

Будучи подростком, он сыграл фильме «Фортунат» в 1960 году. Позднее он сам снял несколько фильмов («Любовные письма в Сомали» 1981 года и «Мадам Баттерфляй» 1995 года), также работал на телевидении (например, вел программу «Звезды и холсты»).

TF1 отмечает, что Фредерик Миттеран, хотя и восхищался своим дядей, на президентских выборах 1995 года поддержал правого кандидата Жака Ширака (он был президентом с того момента и до 2007 года, его сменил Саркзи). Пост министра культуры Миттеран занял в 2009 году и покинул его в 2012-м. При нем был принят закон о защите авторских прав в интернете (HADOPI), велось строительство филармонии в Париже и т. д.

Миттеран несколько раз оказывался в центре скандалов. Так, широко обсуждалась его книга, которую публика посчитала автобиографической, где описывался секс-туризм в Таиланде. Политик столкнулся с обвинениями в сексуальном насилии и педофилии, но решительно отвергал их.

В 2019 году Миттеран снова подвергся критике из-за своих слов про режиссера Романа Полански — того в очередной раз обвинили в сексуальном насилии. Экс-министр сказал, что не верит в это.