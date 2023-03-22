Трамвай врезался в жилой дом в Ростове-на-Дону

В Ростове-на-Дону два трамвая столкнулись, и один из них врезался в жилой дом

В Железнодорожном районе города буксируемый трамвай столкнулся с тянущим. Оба сошли с путей, один из них врезался в стену жилого дома. Никто не пострадал

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В Ростове-на-Дону два трамвая сошли с рельсов при буксировке, после чего один из них врезался в стену жилого дома. Об этом РБК сообщили в отделе пропаганды безопасности дорожного движения регионального управления ГИБДД.

ДТП произошло на улице Скачкова в Железнодорожном районе примерно в 15:00 мск. Во время буксировки на жесткой сцепке буксируемый трамвай сошел с рельсов и столкнулся с тянущим. В результате тянущий трамвай тоже сошел с путей и наехал на стену частного дома. Никто не пострадал, но транспортные средства были повреждены.

В пресс-службе прокуратуры ТАСС сообщили, что на улице Скачкова «трамвай маршрута № 7 сошел с рельсов и врезался в частный жилой дом». Второй трамвай в ведомстве не упомянули.

В группе «ВКонтакте» «Это Ростов! — новости Ростова-на-Дону 161» очевидцы рассказывают, что один из трамваев также снес столб, который рухнул на стену дома.