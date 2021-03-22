Бывший замглавы СВР Маргелов умер от осложнений после COVID

У Маргелова было обширное поражение легких, неделю назад его перевели в реанимацию

Виталий Маргелов (Фото: Владимир Астапкович / РИА Новости)

Бывший заместитель главы Службы внешней разведки России генерал-полковник Виталий Маргелов умер в Москве от осложнений в связи с коронавирусной инфекцией. Об этом РБК рассказал его сын, бывший глава комитета по международным делам Совета Федерации Михаил Маргелов.

«Он скончался в госпитале ФСБ на Пехотной улице от ковида. Проходил плановое обследование, и ему стало хуже. Последние дни он провел в реанимации, ситуация ухудшалась. Вчера появилась какая-то слабая надежда, что, может быть, ситуация будет развиваться позитивно, но, к сожалению, получилось так, как получилось», — рассказал он.

Виталий Маргелов — сын умершего в марте 1990 года генерала Василия Маргелова, бывшего командующего Воздушно-десантными войсками СССР.

Маргелов родился 1 декабря 1941 года в городе Молотов (сейчас — Пермь), где семья находилась в эвакуации. Окончив среднюю школу он получил юридическое образование, его рекомендовали для работы в Комитете государственной безопасности (КГБ) СССР.

В 1980-х годах, в последнее десятилетие существования Советского Союза, Маргелов служил начальником 5-го отдела Первого главного управления КГБ СССР, которое курировало разведдеятельность во Франции, Испании, Италии, Швейцарии, Португалии, Греции, Югославии, Албании, Румынии, Бельгии, Люксембурге и Нидерландах.