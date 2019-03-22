У вертолета на Ямале после взлета отломился хвост

У вертолета на Ямале после взлета отломился хвост

На борту находились 23 человека, следственное управление на транспорте начало проверку. СМИ сообщили, что у вертолета «отвалился хвост»

Фото: СК РФ

В 150 км от Нового Уренгоя вскоре после взлета совершил жесткую посадку вертолет Ми-8, на борту находились 23 человека, сообщил ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах. Из 23 человек 20 были пассажирами.

По данным собеседника ТАСС, у вертолета «отвалился хвост». Об этом же написали в соцсетях: фото вертолета с обломанным хвостом разместили в сообществе «Злой и добрый надымчанин» в соцсети «ВКонтакте».

Как сообщает портал «Север Пресс» со ссылкой на источник в спецслужбах, вертолет летел из села Нори к северу от Нового Уренгоя в город Надым к юго-западу от него. Медицинская помощь никому из находившихся на борту не понадобилась. Вертолет принадлежал авиакомпании «Ямал», говорится в материале.

Фото: СК РФ

«Начата доследственная проверка», — заявили в уральском следственном управлении на транспорте СК России на вопрос РБК об аварийной посадке вертолета Ми-8. В пресс-службе авиакомпании «Ямал» не ответили на звонки РБК.