Финские таможенники не дадут "килобабушкам" ввозить в РФ банные каменки

Таможня Финляндии планирует ужесточить контроль над вывозом беспошлинных товаров в Россию. Финская сторона подозревает, что часть товаров, вывозимых из Финляндии как "личные вещи", на самом деле предназначена для дальнейшей продажи в России, сообщает портал yle.fi.

В результате российское государство теряет доходы от налогов, полагает финская таможня. Кроме того, Финляндия опасается, что российская таможня в борьбе со злоупотреблениями может ужесточить правила, что, в свою очередь, негативно скажется на продажах tax free в Финляндии.

В настоящее время беспошлинно в Россию можно ввозить 50 кг товаров на человека, поэтому свои услуги оказывают так называемые килобабушки - люди, которые сопровождают торговцев при проезде через таможню, что позволяет провозить в Россию, например, банные каменки весом 100 кг.

Напомним, в декабре 2012г. в Федеральной таможенной службе предложили увеличить количество "зеленых коридоров" на границе для рядовых российских граждан и бизнесменов. В частности, ФТС была намерена расширить работу с Финляндией.

Кроме того, владельцы крупных торговых сетей на юго-востоке Финляндии объявили о планах с декабря 2012г. принимать к оплате российские рубли.