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Результаты участников олимпиады по географии перепроверят из-за утечки

В некоторых регионах олимпиадные задания по географии попали в открытый доступ, сообщило Минпросвещения. Результаты участников перепроверят, а видеозаписи с тура пересмотрят
Фото: olimpiada_ru / VK
Фото: olimpiada_ru / VK

Минпросвещения организует перепроверку результатов участников школьной олимпиады по географии, говорится в сообщении ведомства, поступившем в РБК.

В министерстве сообщили, что в некоторых регионах выявили утечку заданий во время проведения олимпиады. В связи с этим ведомство поручило местным властям пересмотреть видеозаписи этого соревновательного тура «и сопутствующих мероприятий».

Чтобы не допускать утечек, соревновательные туры регионального этапа всероссийской олимпиады проводят «с минимальными временными разрывами при получении заданий между субъектами», рассказали в ведомстве. Комплекты заданий передают по защищенной почте за час до начала соревнований.

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Фото:Malykalexa / Shutterstock / FOTODOM

Региональный этап олимпиады по географии по заданиям, разработанным для 9–11-х классов, прошел 11 февраля, заключительный состоится с 15 марта по 30 апреля по 24 предметам.

21 февраля «Известия» сообщили, что в ряде регионов школьники фотографировали задания на региональном этапе олимпиады по математике и географии и отправляли их репетиторам, а те за плату скидывали ответы. Кроме того, списывать на соревнованиях помогали фирмы, которые обещали участникам «гарантированно» занять призовое место и просили за свои услуги 250–300 тыс. руб.

Существование подобных схем подтвердил изданию проректор РАНХиГС Владимир Колодкин. «К нам обращаются сами участники наших олимпиад и присылают ссылки на эти сомнительные телеграм-каналы с подобными предложениями и обещаниями», — рассказал он.

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