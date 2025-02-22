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В Бразилии воронки в земле поглощают городок. Видео

Обрушение города в Бразилии в воронку в земле попало на видео

В Бразилии воронки в земле поглощают городок. Видео
Video

В Бразилии город Буритикупу постепенно сваливается в воронку в земле. На кадрах видно большие оползни, которые подобрались к окраине города, — туда постепенно сваливаются постройки.

В городе живет более 55 тыс. человек, провалы в земле угрожают 1200 жителям. «За последние несколько месяцев размеры провалов увеличились в геометрической прогрессии», — сообщили власти города.

Обрушение земли около города жители наблюдают уже несколько десятков лет, но теперь стихийное бедствие добралось до жилых домов. Дожди размывают песчаные почвы, которые также обрушиваются из-за строительных работ и вырубки леса.

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Теги
Бразилия стихийное бедствие оползень города
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