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У пассажирского Boeing 757-200 в полете повредилось крыло. Видео
У самолета United Airlines, летевшего из Сан-Франциско в Бостон, во время полета произошло повреждение крыла, из-за чего он сел в Денвере. Кадры с треснувшим крылом снял один из пассажиров
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