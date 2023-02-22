В Петербурге снегоуборщик снес памятник барону Штиглицу

Памятник и постамент серьезных повреждений не получили, однако на время с Привокзальной площади их уберут

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В Петергофе снегоуборщик случайно снес памятник барону Штиглицу, стоявший на Привокзальной площади в Новом Петергофе, сообщили РБК очевидцы. Видео инцидента опубликовал телеграм-канал Baza.

Барон Александр Штиглиц (1814 — 1884) был одним из крупнейших промышленников и финансистов Российской империи. При его участии были построены Петергофская и Балтийская железная дороги. Также он был соучредителем Главного общества российских железных дорог. С 1860 по 1866 годы он был управляющим Государственным банком Российской империи. Памятник Штиглицу в Петергофе открыли в 2009 году.

В пресс-службе администрации Петродворцового района Петербурга, к которому относится территория Петергофа, сообщили «Фонтанке», что памятник и постамент не получили серьезных повреждений. Тем не менее на время его вывезут на ремонт, после чего вновь вернут на место. Очевидец подтвердил РБК, что памятник видимых повреждений не получил.

РБК направил запросы в управление информации пресс-службы администрации губернатора Санкт-Петербурга, пресс-службу администрации Петродворцового района Санкт Петербурга.