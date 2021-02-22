Дуэт Daft Punk объявил о распаде

Французский музыкальный электронный дуэт Daft Punk (Фото: Kevork Djansezian / Getty Images)

Французский музыкальный электронный дуэт Daft Punk распался. Об этом Pitchfork сообщила агент группы Кэтрин Фрейзер, но не стала уточнять причины разрыва.

По случаю закрытия проекта Daft Punk выпустил на YouTube восьмиминутный ролик под названием Epilogue. Видео — отрывок из художественного фильма дуэта Electroma, в котором рассказывается о двух роботах, пытающихся стать людьми. В какой-то момент в ролике появляется надпись 1993–2021.

Тома Бангальтер и Ги-Мануэль де Омем-Кристо основали Daft Punk в 1993 году.

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