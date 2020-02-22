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Албания выдала России представившегося Марадоной террориста ИГ

По данным ФСБ, Расул Мислаев является сторонником радикального ислама. С 2013 года он участвовал в боевых действиях против правительственных сил Сирии
Расул Мислаев (Фото: ФСБ России / ТАСС)

Албания экстрадировала в Россию Расула Мислаева, воевавшего в Сирии на стороне боевиков террористической организации «Исламское государство» (запрещена в России). Об этом сообщает Центр общественных связей (ЦОС) ФСБ, передает ТАСС.

В 2013 году он уехал в Сирию, где участвовал в боевых действиях против правительственных сил президента республики Башара Асада, уточняет спецслужба. По данным ФСБ, мужчина — сторонник радикального ислама.

Летом 2019 года Мислаев был задержан в Албании и помещен под предэкстрадиционный арест. Обстоятельства того, как Мислаев оказался в стране, не приводятся. Албания выдала россиянина Москве в сопровождении конвоя Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН) и Интерпола МВД. «Фигурант изолирован в условиях СИЗО, проводятся необходимые следственные действия», — отметили в пресс-службе.

О задержании мужчины, воевавшего в Сирии на стороне боевиков, по подозрению в терроризме, стало известно в июле прошлого года. Тогда албанское издание Panorama писало, что 34-летний уроженец Норильска Расул Мислаев во время слушания в суде города Дуррес отверг обвинения российских властей и заявил, что его зовут Диего Марадона (аргентинский футболист. — РБК). В 2018 году россиянин въехал из Сирии в Албанию в качестве нелегального иммигранта, где был вскоре арестован местной полицией. По его словам, в Сирии он создал организацию по сбору помощи для жертв войны. «Не передавайте меня России, моя жизнь в опасности», — сказал он. По данным издания, Мислаев был членом группировки «Джейш-аль-Мухаджирин валь-Ансар» (запрещена в России). Отмечается, что он находился в международном розыске с 2015 года, а ордер на арест был выдан судом Надтеречного района Чеченской Республики.

Автор: Кристина Астафурова
Теги: Албания, ФСБ, «Исламское государство»
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