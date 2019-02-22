В России появился новый генерал армии

Владимир Путин присвоил воинские звания высшим офицерам. В России стало больше на одного генерала армии, новое звание получил также бывший начальник полковника Захарченко

Олег Салюков (Фото: Валерий Шарифулин / ТАСС)

В российской армии появился еще один генерал армии, указ о присвоении этого звания главнокомандующему Сухопутными войсками Олегу Салюкову подписал президент Владимир Путин. Документ опубликован на официальном портале правовой информации.

До этого указа в России на действительной службе находились восемь человек в звании генерала армии: министр обороны Сергей Шойгу, его заместители Павел Попов и Дмитрий Буглаков, директор ФСБ Александр Бортников, его первый заместитель Сергей Смирнов, начальник Генштаба Вооруженных сил Валерий Герасимов, глава Пограничной службы Владимир Кулишов и глава Нацгвардии Виктор Золотов.

В указе также говорится о присвоении высших генеральских и адмиральских званий служащим и сотрудникам Вооруженных сил, полиции, МЧС, Федеральной службы исполнения наказаний, таможенных органов и Росгвардии.

Повышение в звании получил бывший начальник полковника Дмитрия Захарченко, руководитель антикоррупционного главка (ГУЭБиПК) МВД России Андрей Курносенко — ему присвоено звание генерал-майора. Имя Захарченко получило широкую известность после того, как в его квартире и жилищах его родственников обнаружили склад наличных на 8,5 млрд руб.

Захарченко был арестован в сентябре 2016 года, на момент задержания он был руководителем управления «Т» при антикоррупционном главке МВД. В марте 2017 года Курносенко завил, что как руководитель ответственности с себя не снимает. «Должен был более тщательно разобраться в нем», — сказал он тогда.