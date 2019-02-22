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Отказ УМВД возбуждать дело против чиновника из команды Росселя отменили
Бизнесмен Сергей Капчук заявил, что УМВД по Екатеринбургу отказалось возбуждать уголовное дело о хищении недвижимости Сергеем Туруновским, экс-управделами губернатора Эдуарда Росселя. Прокуратура сочла решение МВД преждевременным
Сергей Капчук (Фото: Донат Сорокин / ТАСС)

Прокуратура Верх-Исетского района Екатеринбурга отменила решение регионального МВД, которое отказало в возбуждении дела против бывшего Сергея Туруновского, управделами губернатора области в тот период, когда регионом руководил Эдуард Россель. Об этом РБК рассказал Сергей Капчук, один из фигурантов лондонского списка Бориса Титова. РБК также располагает копией ответа прокуратуры.

Прокуратура указала, что сочла решение об отказе в возбуждении уголовного дела «вынесенным преждевременно», и отменила его 15 января. Материалы направлены на дополнительную проверку. Ответ районной прокуратуры датирован 22 февраля.

РБК обратился за комментарием в прокуратуру Свердловской области. В прокуратуре Верх-Исетского района Екатеринбурга не ответили на звонки РБК.

Капчук утверждает, что правительство Свердловской области в 2002 году приобрело несколько объектов недвижимости в Москве на бюджетные деньги и по заниженной стоимости. Продавцом выступала компания, входящая в группу «Гута». При продаже стоимость недвижимости была занижена на 70%, полагает Капчук. Затем объекты были проданы через посредника ГУП «Монетный щебеночный завод». По мнению фигуранта списка Титова, недвижимость продали третьим лицам по более выгодной цене, однако в бюджет Свердловской области эти деньги не поступили.

Как рассказал РБК Капчук, в конце декабря 2018 года полиция Екатеринбурга решила «за отсутствием в деянии состава преступления» не возбуждать уголовное дело по этому поводу.

Фотогалерея 
Список Титова: кто из беглых бизнесменов захотел вернуться в Россию

19 февраля Капчук обратился в прокуратуру Верх-Исетского района Екатеринбурга с просьбой отменить решение полиции. Он считает, что власти пытаются затянуть дело и дождаться истечения срока давности. 

Капчук был фигурантом дела о хищении 2 млрд руб. у «Свердловской железной дороги» в 1990-х годах. По этому делу был осужден его брат Константин, Сергей Капчук скрылся за рубежом. Он вошел в список бизнесменов, пожаловавшихся на незаконное преследование и желавших вернуться в Россию, который составил в начале 2018 года бизнес-омбудсмен Борис Титов. В июне 2018 года Капчук вернулся в Россию.

Сейчас в Верх-Исетском райсуде Екатеринбурга рассматривается дело о мошенничестве, обвиняемым по которому проходит Капчук.

Авторы: Дмитрий Серков, Андрей Гатинский
При участии: Екатерина Костина
Теги: Екатеринбург, Свердловская область, Хищение
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