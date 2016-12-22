СК объявил о взятии под стражу участника свыше 60 убийств

Выданный властями Греции Артур Джиоев доставлен в Россию. Правоохранительные органы продолжают добиваться выдачи главы ОПГ Аслана Гагиева, задержанного в Австрии

Фото: Рамиль Ситдиков / РИА Новости

В России взят под стражу экстрадированный 21 февраля из Греции участник преступной группировки под руководством Аслана Гагиева Артур Джиоев, сообщила официальный представитель Следственного комитета Светлана Петренко. По ее словам, Джиоев был правой рукой Гагиева и помогал тому руководить бандой, на счету которой более 60 убийств.

Артур Джиоев (Фото: пресс-служба СК РФ)

«Его роль в преступной организации, созданной Асланом Гагиевым, заключалась в координации действий между структурными подразделениями — бандами, а также непосредственном участии в совершении убийств и других тяжких и особо тяжких преступлений», — пояснила Петренко.

По ее словам, при непосредственном участии Джиоева были убиты следователь Северного следственного отдела Московского межрегионального следственного управления СКР на транспорте Александр Леонов, зампрокурора Промышленного района Владикавказа Олег Озиев и ряд других лиц.

По данным СК, до своего задержания в Греции в 2015 году Джиоев передвигался по дорогам Европы с поддельным водительским удостоверением на имя гражданина Болгарии.

В настоящее время власти Австрии продолжают решать вопрос о выдаче России и самого руководителя преступного сообщества Аслана Гагиева. В 2015 году он был задержан в этой стране, после чего было принято решение о его выдаче, однако в ноябре 2017 года экстрадиция сорвалась после того, как адвокаты Гагиева предоставили справку, что их клиент страдает редкой формой аэрофобии. В соответствии со справкой аэрофобия у Гагиева развилась за время пребывания в австрийской тюрьме, а потому подозреваемый не переживет полет до России.

Пока сотрудники Интерпола разбирались со справкой, адвокаты Гагиева подали жалобу в Высший земельный суд Вены, в которой выразили сомнения в том, что их клиенту будет обеспечена безопасность в российской тюрьме, а условия пребывания в заключении на Родине будут соответствовать европейским.