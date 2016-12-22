В Подмосковье раскрыли грабившую элитные коттеджи банду

В среду, 21 февраля, в следственном департаменте МВД России было возбуждено уголовное дело в отношении шести граждан Таджикистана по ч.1 и ч. 2 ст. 209 УК РФ (бандитизм), рассказал РБК источник в следственном департаменте МВД России, информацию подтвердил источник в ГУ МВД по Москве.

«Участников банды подозревают в серии нападений на элитные коттеджи на территории Московской области», — рассказал источник в МВД. По его словам, в организации ограблений подозревают 33-летнего Файзиддина Кандакова, приезжего из Таджикистана.

Помимо организатора, в банде состояли пять человек, все уроженцы Таджикистана в возрасте от 23 до 40 лет, рассказал источник в МВД. «Участники банды были заключены под стражу еще в июне прошлого года, но только сейчас начали давать показания», — добавил собеседник.

Он также отметил, что пятеро участников банды зарегистрированы на территории Пушкинского района Московской области, один — в подмосковной Ивантеевке.

«На сегодняшний день доказано их участие в девяти ограблениях, которые были совершены с 2013 по 2017 год, — рассказал источник в МВД, — но находящихся под арестом мужчин подозревают в совершении еще нескольких эпизодов».