FutureToday составила рейтинг лучших работодателей России

«Яндекс», «Авито» и Т-банк стали самыми привлекательными работодателями для российских студентов выпускных курсов, следует из исследования FutureToday. В десятку лидеров вошли сразу четыре банка

Фото: Михаил Гребенщиков / РБК

Российские студенты выпускного и предвыпускного курсов ведущих вузов вынесли «Яндекс», «Авито» и Т-банк (ранее «Тинькофф») в тройку лидеров рейтинга наиболее привлекательных работодателей для себя. Согласно исследованию компании по найму молодых специалистов FutureToday, с которым ознакомился РБК, в десятке лидеров оказались четыре банка.

Спустя год «Яндекс» так и не уступил своего места в общем рейтинге: привлекательность работодателя в 2026 году составляет 19,5%. VK (ранее Mail.ru Group) в общем зачете заняла восьмое место с привлекательностью 9,7%, в отличие от прошлогоднего второго места с 19,6%. «Авито» на второй позиции — 18,2%, а Т-банк разделил свое третье место с «Газпромом» — рейтинг их привлекательности составляет 14,4%.

Анкетирование для рейтинга лучших работодателей FutureToday 2026 проводилось в сентябре — декабре 2025 года, всего было собрано 24 427 квалифицированных анкет. В опросе приняли участие студенты 256 факультетов 73 вузов из 29 городов России.

Авторы исследования отметили, что впервые на первое место у молодых студентов при выборе места работы вышел фактор «баланс работы и личной жизни». Фактор «возможность гибкого графика», уступив лидерство, оказался на втором месте.

В топ-10 общего рейтинга оказались сразу четыре российских банка: Т-банк (14,4%, третье место), «Сбер» (14,2%, пятое место), Альфа-банк (13,8%, шестое место) и ВТБ (седьмое место, 9,9%). ВТБ впервые попал в десятку — по словам исследователей, это отражает как общие финансовые результаты сектора, так и его интенсивное технологическое развитие и вложения в работу с молодыми специалистами.

В номинации «Лучшие из лучших», то есть при опросе студентов самых востребованных работодателями факультетов, первые 10 мест рейтинга заняли Альфа-банк — 24,2%, «Авито» — 21,8%, «Яндекс» — 21,4%, «Сбер» — 20,1%, Т-банк — 19%, ВТБ — 18,3%, VK — 11%, «Озон» — 10%, «Газпром» — 9,5% и Б1 — 8,9%.



Ожидания выпускников ведущих вузов в отношении стартовой зарплаты за год заметно выросли. Если в прошлом году получать менее 50 тыс. руб. после окончания вуза были готовы около 10% опрошенных, то сейчас — лишь 5%. Для соответствия ожиданиям большинства респондентов (57%) работодателям необходимо предлагать зарплату на уровне 90–100 тыс. руб. Еще 43% выпускников рассчитывают на более высокий доход сразу после завершения обучения.