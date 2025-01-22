Меняйло рассказал о «бытовом инциденте на дороге» с участием своего сына

Телеграм-каналы распространили видео, на котором мужчина представляется сыном главы Северной Осетии и спорит с сотрудником ДПС. Меняйло заявил, что инцидент «был урегулирован сразу», никого из полицейских не уволили

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Глава Северной Осетии Сергей Меняйло, комментируя видео спора между инспектором ДПС и своим сыном Сергеем, подтвердил, что «бытовой инцидент на дороге имел место и был урегулирован сразу там же».

«Распространяющееся видео — не полное, смонтированное. Начало конфликта специально вырезано, чтобы исключить обоснование возникших при разговоре эмоций», — написал Меняйло в телеграм-канале.

Видео, о котором идет речь, опубликовал телеграм-канал Baza. Оно было снято в июле 2024 года. На нем мужчина представляется подполковником и сыном главы республики. «Ты знаешь, кто я?! Я сын главы республики. Фамилия — Меняйло», — говорит он. Судя по видео, спор возник из-за того, что его жена не пристегнула ремень. На видео женщина объясняет, что не пристегнулась, потому что ее «укачивает» и что «ремни не всегда спасают». Меняйло предложил выписать ему штраф за непристегнутый ремень, но сотрудник ГИБДД попросили открыть багажник. Тот отказался.

Глава Северной Осетии, комментируя конфликт, сообщил, что никто из сотрудников полиции, участвовавших в нем, не уволен, «поскольку не за что». По его словам, никаких претензий к ним нет: они исполняли свои обязанности.

«Домыслы» о том, что его сын — «мажор, отсиживающийся в тылу» Меняйло оставил «на совести тех, кто их транслирует». По его словам, его сын — «кадровый офицер, с первых дней проведения СВО находится при исполнении воинского долга».

«То, что служебное видео, снятое полгода назад, стало распространяться в сети сейчас — как говорится, ищите тех, кому это выгодно», — заключил глава республики.

Весной 2023 года Меняйло заявлял, что его сыновья «не отсиживаются в тылу» и что он их «не прячет». «Два моих сына — самостоятельные люди и офицеры, я в их решения не вмешиваюсь. Они призваны защищать Родину, вот они и защищают ее там, куда их Родина отправила», — говорил он в интервью ТАСС.