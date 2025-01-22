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Меняйло рассказал о «бытовом инциденте на дороге» с участием своего сына

Телеграм-каналы распространили видео, на котором мужчина представляется сыном главы Северной Осетии и спорит с сотрудником ДПС. Меняйло заявил, что инцидент «был урегулирован сразу», никого из полицейских не уволили

Меняйло рассказал о «бытовом инциденте на дороге» с участием своего сына
Video

Глава Северной Осетии Сергей Меняйло, комментируя видео спора между инспектором ДПС и своим сыном Сергеем, подтвердил, что «бытовой инцидент на дороге имел место и был урегулирован сразу там же».

«Распространяющееся видео — не полное, смонтированное. Начало конфликта специально вырезано, чтобы исключить обоснование возникших при разговоре эмоций», — написал Меняйло в телеграм-канале.

Видео, о котором идет речь, опубликовал телеграм-канал Baza. Оно было снято в июле 2024 года. На нем мужчина представляется подполковником и сыном главы республики. «Ты знаешь, кто я?! Я сын главы республики. Фамилия — Меняйло», — говорит он. Судя по видео, спор возник из-за того, что его жена не пристегнула ремень. На видео женщина объясняет, что не пристегнулась, потому что ее «укачивает» и что «ремни не всегда спасают». Меняйло предложил выписать ему штраф за непристегнутый ремень, но сотрудник ГИБДД попросили открыть багажник. Тот отказался.

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Фото:МВД по РСО-Алания

Глава Северной Осетии, комментируя конфликт, сообщил, что никто из сотрудников полиции, участвовавших в нем, не уволен, «поскольку не за что». По его словам, никаких претензий к ним нет: они исполняли свои обязанности.

«Домыслы» о том, что его сын — «мажор, отсиживающийся в тылу» Меняйло оставил «на совести тех, кто их транслирует». По его словам, его сын — «кадровый офицер, с первых дней проведения СВО находится при исполнении воинского долга».

«То, что служебное видео, снятое полгода назад, стало распространяться в сети сейчас — как говорится, ищите тех, кому это выгодно», — заключил глава республики.

Весной 2023 года Меняйло заявлял, что его сыновья «не отсиживаются в тылу» и что он их «не прячет». «Два моих сына — самостоятельные люди и офицеры, я в их решения не вмешиваюсь. Они призваны защищать Родину, вот они и защищают ее там, куда их Родина отправила», — говорил он в интервью ТАСС.

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Елена Чернышова
Сергей Меняйло Северная Осетия сын ДПС
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