 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Общество ,  
0 

Как в Алма-Ате ощущалось землетрясение на границе Казахстана. Видео

Как в Алма-Ате ощущалось землетрясение на границе Казахстана. Видео
Video

На границе Казахстана и Киргизии в 0:09 по местному времени (21:09 мск) произошло землетрясение магнитудой 6,7. Подземные толчки ощущались в Алма-Ате, сообщил городской департамент по чрезвычайным ситуациям (ДЧС).

«Эпицентр землетрясения расположен в 264 км на юго-восток от г. Алма-Ата, на территории Кыргызстана», — говорится в сообщении.

В департаменте отметили, что в городе землетрясение ощущалось на «5 баллов». В ведомстве заявляли, что жертв и разрушений не обнаружено.

Повторные толчки были зафиксированы в 0:44 (21:44 мск), магнитуда составила около 2–3, сообщили в ДЧС.

 Главное для большого бизнеса
СберПро Медиа Медиа

Мнения ведущих экспертов и актуальные тренды в отраслях экономики

СберПро Медиа Цифровое развитие

Цифровая трансформация:  от осознания  до внедрения

СберПро Медиа Финансы

Разные грани золота для бизнеса

СберПро Медиа Интересное

Новые рынки, рост  e-commerce  и цифровая трансформация: тренды бизнеса

СберПро Медиа Интересное

Навигатор лидера:  как расти в карьере, учиться актуальному
и не выгорать

СберПро Медиа Интересное

Основные меры поддержки бизнеса на 2023—2024 годы

СберПро Медиа Интересное

Популярные технологии 2023 года  в практике российского бизнеса

СберПро Медиа Интересное

Дайджест глобальных трендов: интернет вещей, рециклинг и «мягкие роботы»

СберПро Медиа Интересное

UI/UX/CX — «фронты» в битве платформ

СберПро Медиа Подкаст

Как изменились финансовые рынки: тренды и перспективы

Реклама, ПАО Сбербанк

Теги
Казахстан Алма-Ата землетрясение
Материалы по теме
На границе Казахстана и Киргизии произошло землетрясение магнитудой 6,7
Общество
Число погибших при землетрясениях в Японии выросло до 213
Общество
В Греции зафиксировали землетрясение магнитудой 4.8
Общество
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.

  

Лента новостей
Курс евро на 23 января
EUR ЦБ: 95,89 (-0,5) Инвестиции, 16:51 Курс доллара на 23 января
USD ЦБ: 87,97 (-0,62) Инвестиции, 16:51
Axios узнало, что Израиль предложил ХАМАС перемирие на два месяца Политика, 23:48
ВМС США опровергли данные о ракетном ударе хуситов по кораблю Ocean Jazz Политика, 23:39
Боррель назвал сроки соглашения по использованию активов России Политика, 23:35
Совкомбанк сообщил об открытии ООН счета в российском банке Бизнес, 23:19
Прокуратура рассказала, в какое СИЗО отправили Блиновскую Общество, 23:01
Польша отказалась от иска к России из-за авиакатастрофы Качиньского Политика, 22:53
Как в Алма-Ате ощущалось землетрясение на границе Казахстана. Видео Общество, 22:51
Второе дыхание: как правильно завершить карьеру
Подготовьтесь к переменам и выберите, что делать дальше, с новым интенсивом РБК Pro
Купить интенсив
Небоскреб по-домашнему: квартиры на 30 этаже и даже выше РБК и ПИК, 22:39
Маск с сыном посетил Освенцим на фоне обвинений в антисемитизме Общество, 22:36
В Севастополе объявили воздушную тревогу Политика, 22:20
Насколько ЕС приблизился к одобрению нового пакета помощи Украине Политика, 22:05
СКА второй раз в сезоне КХЛ проиграл минскому «Динамо» Спорт, 22:05
На границе Казахстана и Киргизии произошло землетрясение магнитудой 6,7 Общество, 21:50
Канделаки позвала дипломата из Казахстана в Россию после спора о языке Политика, 21:48