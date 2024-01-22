Как в Алма-Ате ощущалось землетрясение на границе Казахстана. Видео
На границе Казахстана и Киргизии в 0:09 по местному времени (21:09 мск) произошло землетрясение магнитудой 6,7. Подземные толчки ощущались в Алма-Ате, сообщил городской департамент по чрезвычайным ситуациям (ДЧС).
«Эпицентр землетрясения расположен в 264 км на юго-восток от г. Алма-Ата, на территории Кыргызстана», — говорится в сообщении.
В департаменте отметили, что в городе землетрясение ощущалось на «5 баллов». В ведомстве заявляли, что жертв и разрушений не обнаружено.
Повторные толчки были зафиксированы в 0:44 (21:44 мск), магнитуда составила около 2–3, сообщили в ДЧС.
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